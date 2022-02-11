Про це повідомили в ВАКС.
У четвер, 11 лютого, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 2 481 000 гривень. Підозрюваного взято під варту в залі суду.
Його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 (підбурювання до вчинення кримінального правопорушення), ч. 4 ст. 368 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України.
У разі внесення застави на вказану особу покладаються такі процесуальні обов’язки:
- не залишати населеного пункту, в якому він проживає без дозволу детектива, прокурора, суду;
- повідомляти детектива, прокурора, суд про зміну свого місяця проживання;
- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними;
- здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в’їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Термін дії ухвали – по 8 квітня 2022 року.
- Депутату Київської міської ради від політичної партії “Слуга народу” Владиславу Трубіцину, якого напередодні спіймали на хабарі, вручено повідомлення про підозру.
- У пресслужбі САП не назвали імена людей, яким було повідомлено про підозру, посилаючись на ч. 1 ст. 62 Конституції України – особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Проте під час спільного брифінгу голова НАБУ Артем Ситник та в. о. керівника САП Максим Грищук не стали заперечувати інформацію ЗМІ про те, що на мільйонному хабарі викрили депутата від політичної партії “Слуга народу” Владислава Трубіцина. Проте імена інших підозрюваних очільники відомств не назвали.
- Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук народного депутата від партії “Слуга народу” Сергія Кузьміних, якого викрили на хабарництві.
- Також прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) за матеріалами досудового розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) скерували до суду обвинувальний акт про одержання хабаря головою одного із районних судів Вінниччини.