Про це повідомили в ВАКС.

У четвер, 11 лютого, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 2 481 000 гривень. Підозрюваного взято під варту в залі суду.

Його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 (підбурювання до вчинення кримінального правопорушення), ч. 4 ст. 368 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України.

У разі внесення застави на вказану особу покладаються такі процесуальні обов’язки:

не залишати населеного пункту, в якому він проживає без дозволу детектива, прокурора, суду;

повідомляти детектива, прокурора, суд про зміну свого місяця проживання;

утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними;

здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Термін дії ухвали – по 8 квітня 2022 року.