Про це повідомили у ВАКС.

Так, члена партії Слуга народу, відправлено під арешт на 60 днів – до 9 квітня 2022 року – з альтернативного внесення застави у розмірі 14,9 мільйона гривень.

У разі внесення застави на Трубіцина покладаються обов’язки:

не відлучатися з місця проживання без дозволу;

повідомляти прокурора чи суду про зміну місця проживання або місця роботи;

не спілкуватися зі свідками;

здати документи для виїзду з України;

носити електронний засіб контролю.

Сам депутат під час засідання просив Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не обирати йому запобіжний захід, пов’язаний із триманням під вартою.

“Я прошу його (клопотання САП про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі більше 24, 8 мільйона гривень — ред.) не задовольняти. А якщо і задовольнити — то у якихось інших обсягах. Або ж взагалі (обрати мені — ред.) запобіжний захід, який не стосується тримання під вартою, будь-який”, – заявив депутат Київради.

Крім того, суд відправив під арешт до квітня ще чотирьох осіб, які підозрюються у співучасті у злочині, з можливістю внесення застави. Таким чином, всі фігуранти справи наразі перебувають у СІЗО.