- не відлучатися з місця проживання без дозволу;
- повідомляти прокурора чи суду про зміну місця проживання або місця роботи;
- не спілкуватися зі свідками;
- здати документи для виїзду з України;
- носити електронний засіб контролю.
Сам депутат під час засідання просив Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не обирати йому запобіжний захід, пов’язаний із триманням під вартою.
“Я прошу його (клопотання САП про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі більше 24, 8 мільйона гривень — ред.) не задовольняти. А якщо і задовольнити — то у якихось інших обсягах. Або ж взагалі (обрати мені — ред.) запобіжний захід, який не стосується тримання під вартою, будь-який”, – заявив депутат Київради.
- Депутату Київської міської ради від політичної партії “Слуга народу” Владиславу Трубіцину, якого напередодні спіймали на хабарі, вручено повідомлення про підозру.
- У пресслужбі САП не назвали імена людей, яким було повідомлено про підозру, посилаючись на ч. 1 ст. 62 Конституції України – особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Проте під час спільного брифінгу голова НАБУ Артем Ситник та в. о. керівника САП Максим Грищук не стали заперечувати інформацію ЗМІ про те, що на мільйонному хабарі викрили депутата від політичної партії “Слуга народу” Владислава Трубіцина. Проте імена інших підозрюваних очільники відомств не назвали.
- Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук народного депутата від партії “Слуга народу” Сергія Кузьміних, якого викрили на хабарництві.
- Також прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) за матеріалами досудового розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) скерували до суду обвинувальний акт про одержання хабаря головою одного із районних судів Вінниччини.