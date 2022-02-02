Про це повідомляє пресслужба партії “ЄС”.

“”Європейська Солідарність” звернулася до керівництва ВРУ з вимогою видати нам підписні листи для скликання позачергового засідання за фактами розслідування, по-перше, ДТП за участю Трухіна, по- друге, – злочинної бездіяльності правоохоронних органів у справі ДТП Трухіна. І по-третє – покривання цієї злочинної діяльності, покривання винних вищими посадовими особами держави і керівництвом правоохоронних органів”, – заявив співголова фракції “Європейська солідарність” Артур Герасимов.

Герасимов також додав, що на позачергове засідання парламенту фракція має намір запросити Генерального прокурора України та очільників Державного бюро розслідувань, Міністерства внутрішніх справ Національної поліції та Національного антикорупційного бюро. Пояснюється це тим, що на опублікованих відеозаписах була спроба підкупу представників поліції.

“Не треба бути супераналітиком, щоб зрозуміти, що такі узгоджені дії Офісу Генерального прокурора, ДБР, МВС, Нацполіції по покриванню цього злочину неможливі без однієї людини в державі. Тому ми також будемо вимагати запросити на це засідання Зеленського”, – підкреслив Герасимов.

У підсумку співголова фракції зазначив, що “Європейська солідарність” вимагатиме створення тимчасової слідчої комісії для розслідування фактів “бездіяльності правоохоронних органів” і сьогодні, 2 лютого, зареєструє постанову про відставку міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.