П'ятий президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зазначив, що відтоді, як чинний глава держави Володимир Зеленський привів до парламенту свою політичну силу, країна занурена в нескінченний "день бабака".

Про це Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами політика, депутатам від “Слуги народу” постійно сходять з рук їхні правопорушення — чи то корупційні, чи то водіння у стані сп’яніння.

“Тільки завдяки увазі суспільства та розслідуванням журналістів “слуг” витягують на світ Божий, не дозволяючи сховати зелені кінці у каламутну воду”, – зазначив Порошенко.

Лідер “Європейської солідарності” акцентував, що наразі йдеться зовсім не про Трухіна і не про ДТП. Адже всі подібні події стосуються однієї людини – Володимира Зеленського, який несе відповідальність за кожного “слугу”. Як зазначив п’ятий президент, саме з волі Зеленського всі ці “ноунейми” потрапили до влади у 2019 році.

“Вони самі називали це модними словами “соціальний ліфт”. А насправді Зеленський просто запустив каналізацію у реверсному режимі – і цим ліфтом все поперло нагору”, – підкресли Петро Порошенко.

Тепер Зеленському доводиться системно покривати злочини своїх людей, адже він є їх співучасником, додав Порошенко.

“Розслідування ДТП за участі тіньового касира Зеленського депутата Трухіна продемонструвало повну деградацію влади. Як і те, що всі правоохоронні органи обслуговують виключно інтереси Офісу президента. І що тільки особиста участь Зеленського могла усі ці місяці забезпечувати таку глибоку координацію силових структур у «кришуванні» Трухіна”, – підкреслив політик.

Порошенко додав, що його партія вимагає негайно скликати позачергове засідання Верховної Ради, на якому повинні відзвітувати очільники силових структур України. Окрім цього, певен п’ятий президент, на позачерговому засіданні ВР повинен бути присутнім і “персональний ангел-охоронець Трухіна” Володимир Зеленський.

Петро Порошенко також закликав Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) звернути увагу на те, що під час серпневого ДТП Трухін перевозив з Полтави до Києва сумку зі 150 тисячами.

“Цей епізод повинен бути долученим до розслідування численних заяв про зарплати у конвертах для “слуг” та про відкати на “Великому крадівництві”, – зазначив Порошенко.

Політик резюмував, що повну відповідальність за дії нардепа Трухіна несе виключно президент Зеленський, який привів його до парламенту.