Про це він заявив під час погоджувальної ради, повідомляє пресслужба партії.

Порошенко вважає, що давати свічення комісії мають всі причетні до “зливу” спецоперації.

“Днями виповнюється річниця, як зрадники в керівництві країни зірвали операцію, яка увійшла вже зараз назавжди в історію України як операція “вагнерівців”, – зауважив п’ятий президент.

“Мені точно є про що доповісти ТСК. І я із задоволенням поспілкуюся з членами комісії. Але ТСК, яка береться за це питання, – не слідча комісія всього парламенту, а лише політклуб двох фракцій – “слуг народу” і ОПЗЖ”, – констатував Порошенко.

“Я думаю, вам там ще не вистачає Путіна з Лукашенком, що б з ними обговорити позицію по “злиттю” цієї операції”, – зауважив Порошенко.

“Необхідно обов’язково додати “вагнергейт” до предмету відання чинної комісії. Поставити це на голосування і запросити всіх, хто причетний до “зливу” цієї операції, – наголосив лідер “Європейської Солідарності”.

Раніше партія “Європейська Солідарність” виступила з вимогою викликати Зеленського на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії (ТСК).Також Зеленський порівняв спецоперацію щодо “вагнерівців” із захопленням літака з опозиціонером Романом Протасевичем в Мінську. Колишній Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що це все одно, що порівнювати “95 квартал” з 95 бригадою Збройних сил України.