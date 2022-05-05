«Справжне гетто для маріупольців»: як виглядають фільтраційні табори окупантів

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
“Це найжахливіша історія, про яку варто розповідати всьому світу…Без перебільшень — це нова сторінка військового злочину Росії, що відбувається прямо зараз”, — заявив він.
За інформацією маріупольської влади, майже чотири тижні тому окупанти примусово вивезли з районів Гугліно, Мирний та Волонтерівка всіх чоловіків. У селах Безимяне та Козацьке розмістили приблизно дві тисячі людей.
Чоловіки перебувають в приміщеннях школи та клубу. Вже четвертий тиждень чоловіків утримують силоміць, не дозволяючи покидати територію школи без конвою російських військових.
Андрющенко називає умови в таборі жахливими. За його словами, люди вимушені спати на підлозі в коридорах. Медичної допомоги їм не надають. У селі Козацьке зафіксували перший випадок смерті чоловіка через відмову окупантів викликати швидку допомогу.
У випадку відсутності будь-кого з утримуваних, окупанти обіцяють посилювати тортури та вдатися до розстрілу інших затриманих.
- Нагадаємо, у знищеному росіянами Маріуполі планують провести “урочисті заходи” до 9 травня. До зруйнованого міста прибув перший заступник глави адміністрації президента Росії, відповідальний за питання внутрішньої політики РФ, Сергій Кирієнко.
- Російські військові повністю перекрили всі інформаційні потоки як у місто Маріуполь, так і з нього. Як наслідок, наразі маріупольці впевнені, що російські солдати марширують Хрещатиком, Харків – під контролем РФ, а кожного чоловіка з Маріуполя при виїзді відправляють на фронт.
- У Маріуполі окупаційні війська РФ не дають їжу чоловікам, поки вони не почнуть на неї працювати. Місцевих жителів змушують розбирати завали від російського бомбардування та облаштовувати братські могили.
- Із заблокованого російськими військами Маріуполя вдається частково евакуювати містян, котрі ховаються від обстрілів на території заводу “Азовсталь”. Вони розповідають про свої переживання після прибуття в українське місто Запоріжжя.