«Справжне гетто для маріупольців»: як виглядають фільтраційні табори окупантів

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Це найжахливіша історія, про яку варто розповідати всьому світу…Без перебільшень — це нова сторінка військового злочину Росії, що відбувається прямо зараз”, — заявив він.

За інформацією маріупольської влади, майже чотири тижні тому окупанти примусово вивезли з районів Гугліно, Мирний та Волонтерівка всіх чоловіків. У селах Безимяне та Козацьке розмістили приблизно дві тисячі людей.

Чоловіки перебувають в приміщеннях школи та клубу. Вже четвертий тиждень чоловіків утримують силоміць, не дозволяючи покидати територію школи без конвою російських військових.

Андрющенко називає умови в таборі жахливими. За його словами, люди вимушені спати на підлозі в коридорах. Медичної допомоги їм не надають. У селі Козацьке зафіксували перший випадок смерті чоловіка через відмову окупантів викликати швидку допомогу.

У випадку відсутності будь-кого з утримуваних, окупанти обіцяють посилювати тортури та вдатися до розстрілу інших затриманих.