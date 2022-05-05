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«Справжне гетто для маріупольців»: як виглядають фільтраційні табори окупантів

Маріупольська влада отримала відеоповідомлення про фільтраційні табори в яких утримують громадян України. Такі місця опитують, як "справжнє гетто для маріупольців".

Четвер, 5 травня 2022, 12:17
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Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Це найжахливіша історія, про яку варто розповідати всьому світу…Без перебільшень — це нова сторінка військового злочину Росії, що відбувається прямо зараз”, — заявив він.

За інформацією маріупольської влади, майже чотири тижні тому окупанти примусово вивезли з районів Гугліно, Мирний та Волонтерівка всіх чоловіків. У селах Безимяне та Козацьке розмістили приблизно дві тисячі людей.

Чоловіки перебувають в приміщеннях школи та клубу. Вже четвертий тиждень чоловіків утримують силоміць, не дозволяючи покидати територію школи без конвою російських військових.

Андрющенко називає умови в таборі жахливими. За його словами, люди вимушені спати на підлозі в коридорах. Медичної допомоги їм не надають. У селі Козацьке зафіксували перший випадок смерті чоловіка через відмову окупантів викликати швидку допомогу.

У випадку відсутності будь-кого з утримуваних, окупанти обіцяють посилювати тортури та вдатися до розстрілу інших затриманих.

Теги: війна, Маріуполь, Петро Андрющенко, російська агресія, російсько-українська війна, фільтраційний табір

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