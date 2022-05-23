Про це повідомляє пресслужба МВС.

“Це мій підлеглий. Він перебував півтора місяця в полоні, нині на свободі”, – цитує МВС начальника прикордонної застави “Острів Зміїний” Богдана Гоцького.

Гоцький підтвердив, що доступ до радіостанції мали лише прикордонники.

За його словами, росіяни, які висунули вимогу захисникам Зміїного здатися, також пропонували роботу та велику зарплату. Одному з військовослужбовців урвався терпець і він вказав напрямок російському кораблю. Ім’я героя поки що не розкривають з міркувань безпеки.

Раніше ЗМІ називали автором фрази “Русскій воєнний корабль, іді на …” морського піхотинця, черкащанина Романа Грибова, який брав участь в обороні острова Зміїний.

Як пояснив радник міністра оборони Олексій Копитко, це було зроблено як інформаційне прикриття, аби врятувати прикордонника. Адже, якби росіяни знали, хто справжній автор фрази – його могли закатувати чи змушувати на камеру говорити пропагандистські меседжі.