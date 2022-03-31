Про це повідомляє грузинське видання Interpressnews.
За його словами, подібні заяви є спробою російської сторони втягнути Грузію в конфлікт. Їхній уряд заявляє, що не допустить цього застосовуючи мирну політику. Голова МЗС Грузії наголосив, що вони не будуть застосовувати силу для відновлення територіальної цілісності.
“Говорити про будь-які референдуми в умовах, коли ця територія Грузії окупована – неприйнятно”, – заявив Залкіані.
Минулого дня голова так званої невизнаної Південної Осетії Анатолій Бібілов висловився щодо приєднання до РФ найближчим часом. На його думку, окупована територія має вжити “юридичних кроків”.
Керівництво іншої окупованої частини Грузії як Абхазія має іншу точку зору. Так званий спікер невизнаного парламенту Валерій Кварчія заявляв, що Конституція їхнього регіону не передбачає втрати “незалежності” шляхом приєднання до РФ. Керівництво окупованої частини Грузії вважає Росію стратегічним партнером, проте входити в склад федерації вони не планують.
- Нагадаємо, РФ перекидає до України військові підрозділи з окупованих регіонів Грузії. Задля комплектування збройних сил вони залучають військових з невизнаних Південної Осетії та Абхазії.
- Також Японія не визнає суверенітет Росії над південними Курилами протягом 50 років, а вихід РФ з переговорного процесу щодо цієї теми демонструє “шалене роздратування Москви до Токіо”.
- Збройний конфлікт у Нагірному Карабасі триває вже три десятиліття, у 2020 році відбулося чергове загострення конфлікту і укладення перемир’я між сторонами в листопаді того ж року. Росія ввела “миротворчий контингент” на територію конфлікту. У березні 2022 року відбувся черговий етап ескалації конфлікту.