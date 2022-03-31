Днями з'явилася інформація стосовно намірів окупованої Південної Осетії приєднатися до Росії. Міністр закордонних справ Грузії Давід Залкіані заявив, що будь-які розмови щодо цього питання неприйнятні.

Про це повідомляє грузинське видання Interpressnews.

За його словами, подібні заяви є спробою російської сторони втягнути Грузію в конфлікт. Їхній уряд заявляє, що не допустить цього застосовуючи мирну політику. Голова МЗС Грузії наголосив, що вони не будуть застосовувати силу для відновлення територіальної цілісності.

“Говорити про будь-які референдуми в умовах, коли ця територія Грузії окупована – неприйнятно”, – заявив Залкіані.

Минулого дня голова так званої невизнаної Південної Осетії Анатолій Бібілов висловився щодо приєднання до РФ найближчим часом. На його думку, окупована територія має вжити “юридичних кроків”.

Керівництво іншої окупованої частини Грузії як Абхазія має іншу точку зору. Так званий спікер невизнаного парламенту Валерій Кварчія заявляв, що Конституція їхнього регіону не передбачає втрати “незалежності” шляхом приєднання до РФ. Керівництво окупованої частини Грузії вважає Росію стратегічним партнером, проте входити в склад федерації вони не планують.