Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг.
Вона зазначила, що США та Нідерланди разом оплатять відновлення танків Т-72, які перебувають на зберіганні у Чехії. Загалом Україні передадуть 90 танків.
Сінг додала, що частину з цих танків передадуть Україні ще до кінця 2022 року, а решту — протягом наступного.
Також до пакета допомоги увійдуть:
- 250 БТР M1117
- 40 бронекатерів
- 1 100 дронів Phoenix Ghost
LIVE: Deputy Pentagon Press Secretary Sabrina Singh briefs the news media at the Pentagon. https://t.co/Cw6YrcM9h0
— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) November 4, 2022
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