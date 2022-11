Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг.

Вона зазначила, що США та Нідерланди разом оплатять відновлення танків Т-72, які перебувають на зберіганні у Чехії. Загалом Україні передадуть 90 танків.

Сінг додала, що частину з цих танків передадуть Україні ще до кінця 2022 року, а решту — протягом наступного.

Також до пакета допомоги увійдуть:

