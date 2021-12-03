США готують план протидії Росії в разі вторгнення в Україну

Про це повідомив американський президент під час брифінгу.
Він сказав, що ці заходи, зокрема, будуть розроблені на випадок вторгнення російських військ в Україну.
“Я підтримую постійний контакт з нашими союзниками в Європі та з Україною. Мій держсекретар і радник з безпеки були залучені до процесу. І те, що я роблю, на мою думку, буде найповнішим і значущим набором ініціатив. Це ініціативи, які зроблять дуже важким рішенням для Володимира Путіна йти вперед і робити те, що люди побоюються, що він може зробити”, – заявив Джо Байден.
- 1 грудня 2021 року Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про захист України у разі прямої загрози з боку Російської Федерації.
- Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не може гарантувати Україні безпеку, оскільки вона не входить до нього.
- 16 листопада 2021 року Генсек НАТО Єнс Столтенберг застерігав Росію, яка сконцентрувала великі військові угрупування на кордоні з Україною, від “потенційно агресивних дій”, які поглиблюють тривогу щодо можливого розширення геополітичної кризи.