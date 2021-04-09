Сполучені Штати розглядають можливість відправки військових кораблів в Чорне море в найближчі кілька тижнів в знак підтримки України на тлі збільшеного військової присутності Росії.

Про це заявив американському телеканалу CNN представник міністерства оборони Сполучених Штатів.

За його словами, ВМС США регулярно діють в Чорному морі, але розгортання додаткових бойових кораблів в даний час стане для Москви особливим сигналом про те, що Вашингтон уважно стежить за ситуацією в регіоні.

При цьому, США повинні за два тижні повідомити Туреччину, що вони планують зайти в Чорне море. Але невідомо, чи прислали таке оповіщення Анкарі.

Джерело також заявило, що США не розглядають нарощування присутності російських військ біля кордону з Україною як спробу наступу. Однак “якщо щось зміниться, будуть готові відреагувати”.

Крім того, представник Міністерства оборони повідомив, що ВМС продовжують запускати розвідувальні літаки в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем для спостереження за діяльністю ВМФ Росії і будь-якими пересуваннями військ в окупованому Криму.

Через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Воно відбулося у середу.

Під час засідання ТКГ було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.