Про це заявив американському телеканалу CNN представник міністерства оборони Сполучених Штатів.
За його словами, ВМС США регулярно діють в Чорному морі, але розгортання додаткових бойових кораблів в даний час стане для Москви особливим сигналом про те, що Вашингтон уважно стежить за ситуацією в регіоні.
При цьому, США повинні за два тижні повідомити Туреччину, що вони планують зайти в Чорне море. Але невідомо, чи прислали таке оповіщення Анкарі.
Джерело також заявило, що США не розглядають нарощування присутності російських військ біля кордону з Україною як спробу наступу. Однак “якщо щось зміниться, будуть готові відреагувати”.
Крім того, представник Міністерства оборони повідомив, що ВМС продовжують запускати розвідувальні літаки в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем для спостереження за діяльністю ВМФ Росії і будь-якими пересуваннями військ в окупованому Криму.
Через загострення на Донбасі 6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання. Воно відбулося у середу.
Під час засідання ТКГ було підтверджено готовність сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Утім, спільну заяву щодо цього ухвалити не вдалося.
- За останні дні керівництво держави проінформувало про загострення на Донбасі Велику Британію, Канаду та інші країни.
- У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.