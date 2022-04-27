Сполучені Штати Америки розглядають можливість внесення РФ до списку держав-спонсорів тероризму. Також США і надалі вводитимуть санкції проти РФ.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен на слуханнях Сенату Конгресу США.

Він зазначив, що рішення можуть ухвалити саме через війну РФ проти України. Водночас Блінкен не сумнівається у тому, що РФ тероризує українське населення.

Відповідаючи на питання щодо можливості включення РФ до переліку держав-спонсорів тероризму Блінкен зауважив, що США наразі розглядають питання і додав, що юристи “вивчають це”.

Держсекретар також заявив, що найближчими тижнями Захід нарощуватиме санкційний тиск на РФ.

Блінкен наголосив, що Штати не збираються зупинятися, поки не РФ не припинить свою агресію.

Раніше президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні наголосив, що після звірств російських окупантів в Україні світ має визнати росію спонсором тероризму.