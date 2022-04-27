Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен на слуханнях Сенату Конгресу США.
Він зазначив, що рішення можуть ухвалити саме через війну РФ проти України. Водночас Блінкен не сумнівається у тому, що РФ тероризує українське населення.
Відповідаючи на питання щодо можливості включення РФ до переліку держав-спонсорів тероризму Блінкен зауважив, що США наразі розглядають питання і додав, що юристи “вивчають це”.
Держсекретар також заявив, що найближчими тижнями Захід нарощуватиме санкційний тиск на РФ.
Блінкен наголосив, що Штати не збираються зупинятися, поки не РФ не припинить свою агресію.
Раніше президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні наголосив, що після звірств російських окупантів в Україні світ має визнати росію спонсором тероризму.
- Нагадаємо, державу-терориста РФ виключили зі Всесвітньої туристичної організації ООН. Відповідне рішення підтримали 40 країн.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що суверенна Україна існуватиме набагато довше, ніж Володимир Путін. При цьому в майбутньому триватиме підтримка України.
- 26 квітня 2022 року на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині відбулася зустріч представників оборонних відомств понад 40 країн. Причому не лише країн ЄС та НАТО – взяли участь держави Африки, Близького Сходу і Перської затоки, Азійсько-Тихоокеанського регіону. Це справжня коаліція, мета якої – не просто стримати Кремль, а перемогти російську тиранію, забезпечити цивілізованому світу можливість виграти цю війну.