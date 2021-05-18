Про це повідомляє CNBC.
Центральне командування США повідомило про те, що виведення американського контингенту з території Афганістану завершено на 20%.
Американська сторона вивезла 115 вантажів з устаткуванням на транспортному літаку С-17 Globemaster. 5 тисяч одиниць техніки передали в Управління матеріально-технічного забезпечення оборони. Там його мають утилізувати.
Афганським військовим американці залишили п’ять об’єктів.
Що стосується безпосередньо виводу військовослужбовців, то процес наразі на рівні від 13% до 20%.
В понеділок, 17 травня, прессекретарка Білого дому Джен Псакі сказала, що конфлікт між ХАМАС та Ізраїлем не зупинить вивід американських військових з території Афганістану. Навпаки – президент США Джо Баден тільки впевнився в тому, що 20-річну війну в Афганістану потрібно закінчити.
Минулого тижня Білий дім підтвердив, що американські війська розпочали процес виходу з Афганістану і що Пентагон активно розгорнув додаткові війська та військову техніку для захисту сил у регіоні.
“Потенційні супротивники повинні знати, що, якщо вони нападуть на нас під час виходу військ, ми будемо захищати себе та своїх партнерів усіма інструментами, які в нашому розпорядженні”, – сказала заступниця прессекретарки Білого дому Карін Жан-П’єр.
До цього американські військові вже відправили з Афганістану приблизно 60 вантажів C-17 Globemaster, понад 1300 одиниць техніки. США передали один об’єкт афганським військовим. Центральне командування підрахувало, що США завершили від 2% до 6% процесу виведення.
- Нагадаємо, 15 квітня президент США Джо Байден офіційно заявив про те, що американські війська залишать територію Афганістану до 11 вересня 2021 року, що покладе край 20-річній війні — найтривалішій в історії Сполучених Штатів.
- Байден вважає, що вивести американські війська з Афганістану до 1 травня, про що раніше домовився Дональд Трамп, практично нереально.