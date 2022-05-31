Про це повідомляє міжнародне видання The Wall Street Journal.

Реактивні системи залпового вогню, які планують спорядити США, мають приблизно вдвічі більшу дальність дії, аніж гаубиці M777, які США вже надали Україні.

За словами американських чиновників, метою постачання реактивних систем залпового вогню є посилення вогневої потужності України проти російських військ, які воюють на Донбасі.

Наразі невідомо, яку кількість реактивних систем залпового вогню споряджають до України. За словами одного з американських чиновників, вони можуть надійти протягом кількох тижнів. На опанування цієї зброї знадобиться лише 10 днів.

Очікується, що вже цього тижня адміністрація США оголосить про своє рішення щодо надання Україні реактивних систем залпового вогню.