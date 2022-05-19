Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив про нову партію військової допомоги для України. Йдеться про артилерію та радари на $100 млн.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Байден зауважив, що США надали Україні “історичну допомогу” у забезпеченні безпеки, і адміністрація президента й надалі прискорюватиме постачання додаткової зброї та необхідного спорядження.

“Цю зброю спорядять прямо на передову свободи в Україні, що підтвердить нашу рішучу підтримку мужньому народу України, який захищається від російської агресії”, – наголосив Джо Байден.

Своєю чергою, держсекретар Ентоні Блінкен зауважив, що йдеться про додатковий пакет допомоги від США на $100 млн:

18 гаубиць 155-мм;

18 тактичних машин;

польове обладнання та запчастини;

три радари.