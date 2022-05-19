Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
Байден зауважив, що США надали Україні “історичну допомогу” у забезпеченні безпеки, і адміністрація президента й надалі прискорюватиме постачання додаткової зброї та необхідного спорядження.
“Цю зброю спорядять прямо на передову свободи в Україні, що підтвердить нашу рішучу підтримку мужньому народу України, який захищається від російської агресії”, – наголосив Джо Байден.
Своєю чергою, держсекретар Ентоні Блінкен зауважив, що йдеться про додатковий пакет допомоги від США на $100 млн:
- 18 гаубиць 155-мм;
- 18 тактичних машин;
- польове обладнання та запчастини;
- три радари.
“Разом із внеском наших союзників і партнерів ми надалі надаватимемо підтримку у сфері безпеки, а також економічну, продовольчу та гуманітарну допомогу в Україні, у всьому регіоні та в усьому світі, і далі зміцнюватимемо Україну — як на полі бою, так і за столом переговорів”, – зазначив президент США.
- Нагадаємо, 19 травня Сенат США ухвалив рішення щодо виділення майже $40 млрд фінансової допомоги Україні та її союзникам.
- Промислово розвинені країни групи G7 виділили $18,4 мільярда на трансферти та позики, щоб допомогти Україні задовольнити негайні потреби у фінансуванні.
- Японія надасть додаткову фінансову допомогу Україні у розмірі 300 мільйонів доларів. Країна сприяє тому, аби подолати економічну кризу, яка виникла через широкомасштабне вторгнення РФ.
- Також повідомлялося про виділення 150 млн євро фінансової підтримки Україні Німеччиною.