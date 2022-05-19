Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Байден зауважив, що США надали Україні “історичну допомогу” у забезпеченні безпеки, і адміністрація президента й надалі прискорюватиме постачання додаткової зброї та необхідного спорядження.

“Цю зброю спорядять прямо на передову свободи в Україні, що підтвердить нашу рішучу підтримку мужньому народу України, який захищається від російської агресії”, – наголосив Джо Байден.

Своєю чергою, держсекретар Ентоні Блінкен зауважив, що йдеться про додатковий пакет допомоги від США на $100 млн:

  • 18 гаубиць 155-мм;
  • 18 тактичних машин;
  • польове обладнання та запчастини;
  • три радари.

“Разом із внеском наших союзників і партнерів ми надалі надаватимемо підтримку у сфері безпеки, а також економічну, продовольчу та гуманітарну допомогу в Україні, у всьому регіоні та в усьому світі, і далі зміцнюватимемо Україну — як на полі бою, так і за столом переговорів”, – зазначив президент США.