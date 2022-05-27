Про це йдеться у матеріалах Politico та Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Рішення про їх передачу США може оголосити вже наступного тижня. Ці установки мають більшу дальність, ніж будь-який з інших РСЗВ, котрі мають ЗСУ.

Слід зазначити, що М270 MLRS рухаються на гусеничному ходу, а М142 Himars використовують колісне шасі. За інформацією Politico, мобільна гусенична система може випустити 12 керованих ракет менш ніж за хвилину і може знову швидко рухатися до того, як ворожа артилерія зможе наблизитися до її місця розташування. Ця мобільність, ймовірно, зіграла б величезну роль у боях на Донбасі, які переросли в артилерійську дуель дальньої дії.

У повідомленнях також йдеться про те, що адміністрація Байдена розглядає надання таких установок лише з боєприпасами, дальність яких від 30 до 70 кілометрів.

Водночас джерела видань зауважують, що ці системи опиняться на території України за кілька тижнів, а також щонайменше один тиждень знадобиться для тренування українських офіцерів, які потім на навчання решти українських артилеристів на місцях.

Деякі американські посадовці побоювалися передавати такі пускові установки разом з ракетами, які мають дальністю майже 300 кілометрів, адже ЗСУ зможуть почати вести вогонь по критичній інфраструктурі РФ, а також на окупованих територіях.

У WSJ стверджують, що обставини на Донбасі можуть стати катастрофічними в найближчі тижні, якщо постачання важкого озброєння не прискорити.

ДОВІДКА. M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) — багатофункціональний комплекс на гусеничному шасі, який може використовуватися як РСЗВ, і як ОТРК.

Himars (High-Mobility Artillery Rocket System) — багатофункціональний комплекс на колісному шасі.