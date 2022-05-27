Адміністрація Байдена схиляється до того, щоб надіслати Україні передові ракетні системи великої дальності, які українці вимагали місяцями, але остаточного рішення не ухвалено. Зокрема йдеться про сучасні пускові установки М270 MLRS та М142 Himars.

Про це йдеться у матеріалах Politico та Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Рішення про їх передачу США може оголосити вже наступного тижня. Ці установки мають більшу дальність, ніж будь-який з інших РСЗВ, котрі мають ЗСУ.

Слід зазначити, що М270 MLRS рухаються на гусеничному ходу, а М142 Himars використовують колісне шасі. За інформацією Politico, мобільна гусенична система може випустити 12 керованих ракет менш ніж за хвилину і може знову швидко рухатися до того, як ворожа артилерія зможе наблизитися до її місця розташування. Ця мобільність, ймовірно, зіграла б величезну роль у боях на Донбасі, які переросли в артилерійську дуель дальньої дії.

У повідомленнях також йдеться про те, що адміністрація Байдена розглядає надання таких установок лише з боєприпасами, дальність яких від 30 до 70 кілометрів.

Водночас джерела видань зауважують, що ці системи опиняться на території України за кілька тижнів, а також щонайменше один тиждень знадобиться для тренування українських офіцерів, які потім на навчання решти українських артилеристів на місцях.

Деякі американські посадовці побоювалися передавати такі пускові установки разом з ракетами, які мають дальністю майже 300 кілометрів, адже ЗСУ зможуть почати вести вогонь по критичній інфраструктурі РФ, а також на окупованих територіях.

У WSJ стверджують, що обставини на Донбасі можуть стати катастрофічними в найближчі тижні, якщо постачання важкого озброєння не прискорити.

ДОВІДКА. M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) — багатофункціональний комплекс на гусеничному шасі, який може використовуватися як РСЗВ, і як ОТРК.

Himars (High-Mobility Artillery Rocket System) — багатофункціональний комплекс на колісному шасі.