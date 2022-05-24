Кулеба: «MLRS – чотири літери, котрі допоможуть відбити наступ РФ»

Про це Дмитро Кулеба написав у Twitter.
“Чотири літери можуть допомогти Україні:
- відбити наступ росіян на Донбасі;
- зірвати плани Росії щодо анексії Херсона;
- зупинити російські тортури, зґвалтування та інші жахливі порушення прав людини на окупованих територіях;
- розблокувати експорт та запобігти глобальній продовольчій кризі.
Ось ці чотири літери: MLRS”, – зазначив глава МЗС.
Four letters can help Ukraine:
-repel Russian offensive in the Donbas
-foil Russian plans to annex Kherson
-stop Russian torture, rape, and other horrific human rights abuses in the occupied territories
-unblock exports and avert global food crisis
These four letters are: MLRS.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2022
Довідка. MLRS (Multiple Launch Rocket System) — американська реактивна система залпового вогню на гусеничній базі БМП “Бредлі”. РСЗВ M270 призначена для виконання в будь-який час доби та за різних погодних умов бойових завдань з ураження і знищення з закритих вогневих позицій на відстанях понад 30 км районів зосередження військ та бойової техніки, позицій ствольної та реактивної артилерії противника, районів розгортання його сил і засобів протиповітряної оборони, вантажних автомобілів, легкоброньованих бронетранспортерів, а також командних пунктів, вузлів зв’язку та інших площинних цілей.
- Нагадаємо, з моменту початку повномасштабної російської агресії минуло понад 80 днів. У цей період ЗСУ довели, що РФ неспроможна вести успішні наступальні бойові дії одночасно на декількох стратегічних напрямках. Вже знищено 17 російських БТГр. Попри величезні втрати, росіяни досі значно переважають нас у важкій зброї. Насамперед — в авіації, а також в бронетехніці, РСЗО, артилерії.
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