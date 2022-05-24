Кулеба: «MLRS – чотири літери, котрі допоможуть відбити наступ РФ»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відбити наступ російських окупантів на сході України, зірвати плани РФ щодо анексії Херсона, зупинити тортури на тимчасово окупованих територіях та запобігти глобальній продовольчій кризі може споряджання до України реактивних систем залпового вогню MLRS.

Про це Дмитро Кулеба написав у Twitter.

“Чотири літери можуть допомогти Україні: відбити наступ росіян на Донбасі;

зірвати плани Росії щодо анексії Херсона;

зупинити російські тортури, зґвалтування та інші жахливі порушення прав людини на окупованих територіях;

розблокувати експорт та запобігти глобальній продовольчій кризі. Ось ці чотири літери: MLRS”, – зазначив глава МЗС.

Four letters can help Ukraine: -repel Russian offensive in the Donbas

-foil Russian plans to annex Kherson

-stop Russian torture, rape, and other horrific human rights abuses in the occupied territories

-unblock exports and avert global food crisis These four letters are: MLRS. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2022

Довідка. MLRS (Multiple Launch Rocket System) — американська реактивна система залпового вогню на гусеничній базі БМП “Бредлі”. РСЗВ M270 призначена для виконання в будь-який час доби та за різних погодних умов бойових завдань з ураження і знищення з закритих вогневих позицій на відстанях понад 30 км районів зосередження військ та бойової техніки, позицій ствольної та реактивної артилерії противника, районів розгортання його сил і засобів протиповітряної оборони, вантажних автомобілів, легкоброньованих бронетранспортерів, а також командних пунктів, вузлів зв’язку та інших площинних цілей.