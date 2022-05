Кулеба: «MLRS – чотири літери, котрі допоможуть відбити наступ РФ»

Про це Дмитро Кулеба написав у Twitter.

Four letters can help Ukraine:

-repel Russian offensive in the Donbas

-foil Russian plans to annex Kherson

-stop Russian torture, rape, and other horrific human rights abuses in the occupied territories

-unblock exports and avert global food crisis

These four letters are: MLRS.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2022