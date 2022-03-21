Про це пише щоденна американська газета The Wall Street Journal із посиланням на інформацію від американських високопосадовців.
Системи, що містять SA-8, були отримані США з метою вивчення технологій, які використовуються російськими військовими, і які Москва експортує по всьому світу.
Водночас зброя знайома українським військовим, які успадкували цей тип техніки після розпаду СРСР.
Протягом десятиліть США придбали невелику кількість радянських систем протиракетної оборони, щоб їх могли досліджувати експерти американської розвідки та допомагати у навчанні американських сил.
Частина зброї радянського зразка зберігається в Арсеналі Редстоун в Алабамі, який, як зазначається на веб-сайті, є “центром армійських ракетних програм”. Принаймні частина того, що надіслали США, було з цієї бази. Високопосадовці додали, що C-17 нещодавно прилетіли на сусідній аеродром у Хантсвіллі, штат Алабама.
Україна вже має деякі російські системи протиповітряної оборони, зокрема С-300. Однак їй потрібно більше таких систем, які могли б діяти на середніх і великих відстанях, щоб знешкодити російські авіаційні та ракетні атаки. Бо ракети Stinger, які США і НАТО надають Україні, ефективні лише проти гелікоптерів і літаків із незначною висотою польоту.
США сподіваються, що надання додаткових систем протиповітряної оборони дозволить Україні створити де-факто заборонену для польотів зону.
За словами речниці Білого дому Джен Псакі, Джо Байден вже цього тижня їде до Брюсселя на саміт НАТО, щоб обговорити “тривалі зусилля зі стримування та оборони” для України.
“Ми продовжуємо працювати з нашими союзниками та ключовими партнерами, щоб щодня надавати Україні нову допомогу, зокрема зенітні системи радянського чи російського походження та необхідні боєприпаси для їх застосування”, – запевнив американський високопосадовець.
- Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що на Раді Європейського Союзу у Брюсселі планують ухвалити політичне рішення про збільшення європейських постачань зброї для України до 1 млрд євро.
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- Литовський Сейм долучився до ініціативи парламенту Естонії та одностайно підтримав резолюцію щодо забезпечення безпольотної зони над Україною для російської авіації.
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