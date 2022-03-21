США надсилають частину радянського озброєння протиповітряної оборони, яке вони таємно придбали десятиліття тому, щоб підтримати українське військо у відбитті повітряних та ракетних атак РФ.

Про це пише щоденна американська газета The Wall Street Journal із посиланням на інформацію від американських високопосадовців.

Системи, що містять SA-8, були отримані США з метою вивчення технологій, які використовуються російськими військовими, і які Москва експортує по всьому світу.

Водночас зброя знайома українським військовим, які успадкували цей тип техніки після розпаду СРСР.

Протягом десятиліть США придбали невелику кількість радянських систем протиракетної оборони, щоб їх могли досліджувати експерти американської розвідки та допомагати у навчанні американських сил.

Частина зброї радянського зразка зберігається в Арсеналі Редстоун в Алабамі, який, як зазначається на веб-сайті, є “центром армійських ракетних програм”. Принаймні частина того, що надіслали США, було з цієї бази. Високопосадовці додали, що C-17 нещодавно прилетіли на сусідній аеродром у Хантсвіллі, штат Алабама.

Україна вже має деякі російські системи протиповітряної оборони, зокрема С-300. Однак їй потрібно більше таких систем, які могли б діяти на середніх і великих відстанях, щоб знешкодити російські авіаційні та ракетні атаки. Бо ракети Stinger, які США і НАТО надають Україні, ефективні лише проти гелікоптерів і літаків із незначною висотою польоту.

США сподіваються, що надання додаткових систем протиповітряної оборони дозволить Україні створити де-факто заборонену для польотів зону.

За словами речниці Білого дому Джен Псакі, Джо Байден вже цього тижня їде до Брюсселя на саміт НАТО, щоб обговорити “тривалі зусилля зі стримування та оборони” для України.