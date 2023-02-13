Про це український генерал повідомив у Facebook.
Сторони обговорили питання постачання міжнародної військової допомоги Україні та підготовки наших підрозділів на території країн-партнерів.
Залужний також поділився оцінками оперативної ситуації на фронті російсько-української війни та планами стосовно подальших дій.
Головнокомандувач ЗСУ висловив вдячність генералові Каволі за глибоке розуміння ситуації і значні зусилля з наближення нашої Перемоги, баченням якої Залужний поділився зі співрозмовником.
Перемога України означатиме не тільки звільнення її територій, але й створення таких умов і таких Збройних Сил, які не дадуть росіянам змоги будь-коли у майбутньому напасти на нашу державу”, – наголосив український генерал.
Зазначимо, 13 лютого Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що члени Альянсу посилять і збережуть військову підтримку України.
12 лютого міністр оборони США Ллойд Остін і його український колега Олексій Резніков обговорили “пріоритети”, включаючи протиповітряну оборону та артилерію, для майбутніх зустрічей союзників Києва в Брюсселі.
- 19 січня міністри оборони Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії та Литви, а також представники Данії, Чехії, Нідерландів, Словаччини підписали “Талліннську декларацію”, зобов’язуючись надавати подальшу військову допомогу Україні у повномасштабній війні з Росією.
- Президент США Джо Байден переконаний, що російський лідер Володимир Путін “вже втратив Україну”.
- Західні офіційні особи кажуть, що Росія намагається компенсувати свої втрати в Україні перед можливим весняним наступом, однак навряд чи він принесе Кремлю будь-які стратегічні успіхи.