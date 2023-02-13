13 лютого, напередодні засідання контактної групи з питань оборони у форматі “Рамштайн”, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це український генерал повідомив у Facebook.

Сторони обговорили питання постачання міжнародної військової допомоги Україні та підготовки наших підрозділів на території країн-партнерів.

Залужний також поділився оцінками оперативної ситуації на фронті російсько-української війни та планами стосовно подальших дій.

Головнокомандувач ЗСУ висловив вдячність генералові Каволі за глибоке розуміння ситуації і значні зусилля з наближення нашої Перемоги, баченням якої Залужний поділився зі співрозмовником.

Перемога України означатиме не тільки звільнення її територій, але й створення таких умов і таких Збройних Сил, які не дадуть росіянам змоги будь-коли у майбутньому напасти на нашу державу”, – наголосив український генерал.

Зазначимо, 13 лютого Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що члени Альянсу посилять і збережуть військову підтримку України.

12 лютого міністр оборони США Ллойд Остін і його український колега Олексій Резніков обговорили “пріоритети”, включаючи протиповітряну оборону та артилерію, для майбутніх зустрічей союзників Києва в Брюсселі.