Про це свідчить опитування, яке цитує Мюнхенський індекс безпеки-2023.

Так, лише 6% українців відчувають себе неготовими протистояти повномасштабному вторгненню Росії, і навіть під час зими, з відключеннями електроенергії та дефіцитом, вони відчувають себе більш готовими до ризику зриву енергопостачання, ніж будь-яка громадськість G7.

Західна орієнтація України також однозначна. Переважна більшість українців хочуть жити у світі, сформованому за європейськими та, меншою мірою, за правилами США.

На відміну від деяких західних політиків, чиї занепокоєння щодо подальшої військової ескалації, здається, перешкоджає рішучішій підтримці, українці не були налякані російськими погрозами. Яким би руйнівним не було застосування тактичної ядерної зброї у місті чи на полі бою, переважна більшість українців заявляє, що все одно відмовилися б здатися.

Щобільше, для українців прийнятною умовою для припинення вогню є не що інше, як повний вихід Росії з території України, включаючи територію Криму. Навіть вихід Росії з раніше окупованих територій був би неприйнятним для більшості українців, якби він не включав також Крим.

Окрім цього, передчасні мирні переговори, заклики до яких особливо голосно звучать у деяких західних столицях, швидше за все, зустрінуть шалений опір серед українського населення.

Громадяни України глибоко усвідомлюють тривалу загрозу, яку становить путінська Росія, і переважно вірять, що їм потрібні гарантії безпеки Заходу. Який вони матимуть вигляд, поки незрозуміло. Проте більшість українців вважають, що їм знадобляться постачання західної зброї та перехід на стандарти НАТО.

Переважна більшість також побоюється, що поза НАТО Україна ніколи не буде в безпеці, що підтверджується тим фактом, що українці набагато менше вірять у захист ЄС, ніж у НАТО.

Ці закономірності також відображаються в оцінках українцями відповіді інших країн на повномасштабну війну. Згідно з опитуванням, громадяни української держави однозначно позитивно оцінюють усі країни G7, а також Туреччину.

Раніше голова Мюнхенської конференції з безпеки та багаторічний радник ексканцлерки ФРН Ангели Меркель із зовнішньополітичних питань Крістоф Гойсген висловився проти проведення “червоних ліній” у наданні військової допомоги Україні. Він переконаний, що керуватися слід виключно військовою необхідністю, тож і постачання винищувачів має розглядатися.