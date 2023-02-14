З наближенням річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну офіційні особи США сказали українській владі, що вони зіткнулися з критичним моментом для зміни траєкторії війни, посилюючи тиск на Київ, щоб він досяг значних успіхів на полі бою, поки Сполучені Штати і їх союзники надають більше озброєння.

Про це повідомляє The Washington Post.

Попри обіцянки підтримувати Україну “стільки, скільки буде потрібно”, офіційні особи Білого дому кажуть, що нещодавні пакети допомоги від Конгресу та союзників США є найкращим шансом Києва рішуче змінити хід війни. Багато консерваторів у Палаті представників під керівництвом республіканців пообіцяли відмовитися від підтримки, а довгострокові можливості Європи щодо фінансування військових зусиль залишаються незрозумілими.

Декілька офіційних осіб відзначили потужну двопартійну підтримку, яка супроводжувала кожен пакет допомоги для України, додавши, що Конгрес дав Білому дому більше, ніж він просив, але вони визнали, що це було під керівництвом демократів та Сенату.

“Ми продовжуватимемо намагатися переконати їх, що ми не можемо робити все вічно”, — сказав один високопоставлений чиновник адміністрації, маючи на увазі українську владу.

Чиновник, який говорив на умовах анонімності для обговорення чутливих дипломатичних питань, додав, що адміністрація президент США Джо Байдена “дуже твердо вважає”, що буде важко продовжувати отримувати той самий рівень допомоги від Конгресу.

“Скільки потрібно” стосується тривалості конфлікту”, – додав чиновник. “Це не стосується суми допомоги”.

Останніми місяцями війна на сході України йде повільно, і жодна зі сторін не бере верху. Представники Байдена вважають, що критичний момент настане цієї весни, коли очікується, що Росія розпочне наступ, а Україна розпочне контрнаступ, намагаючись повернути втрачені території.

Наголошуючи на важливості цього моменту для адміністрації, віцепрезидентка Харріс, держсекретар Ентоні Блінкен і міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас їдуть на великий саміт з питань безпеки в Німеччині цього тижня, а президент Байден наступного тижня їде до Польщі для виступу та зустрічей.

Адміністрація Байдена також працює з Конгресом, щоб схвалити ще одну пряму бюджетну допомогу Києву в розмірі 10 мільярдів доларів, і очікується, що наступного тижня оголосить про ще один великий пакет військової допомоги та приблизно в той же час запровадить додаткові санкції проти Кремля.

Вищі посадовці Байдена, включно з заступником радника з національної безпеки Джоном Файнером, заступником держсекретаря Венді Шерман і заступником міністра оборони Коліном Калом, вони відвідали Україну минулого місяця, і вже прямо заявили Києву про критичний характер наступних кількох місяців.

Директор ЦРУ Вільям Дж. Бернс відвідав Україну за тиждень до цих офіційних осіб, де він поінформував президента України Володимира Зеленського про свої очікування щодо того, що Росія планує у військовому плані найближчими місяцями, і наголосив на невідкладності моменту.

Водночас Байден і його помічники прагнуть уникнути будь-яких послаблень рішучості західних союзників напередодні 24 лютого, сподіваючись дати сигнал президенту Росії Володимиру Путіну, що підтримка України не слабшає.

Однак деякі аналітики попереджають, що і Росія, і Україна навряд чи отримають вирішальну військову перевагу в осяжному майбутньому.

“Таке відчуття, що ми граємо на довгу війну”, — сказала Андреа Кендалл-Тейлор, директорка Програми трансатлантичної безпеки в Центрі нової американської безпеки. “Я думаю, що це суперечить тому, на що так багато людей сподівалися, що ми насправді намагаємося допомогти Україні перемогти у військовій сфері”.

Вона додала: “Це схоже на момент дійсно високої невизначеності”.

Байден і його головні помічники кажуть, що вони налаштовані підтримувати Україну якомога довше і масштабніше. Водночас вони попереджають, що політичний шлях стане жорсткішим, коли Україна вичерпає поточний пакет допомоги від Конгресу, що може статися вже цього літа.

Деякі західні лідери висловлювали застереження щодо відправки певних типів важкого озброєння в Україну, стурбовані прямою конфронтацією з Росією, особливо після того, як Путін заявив про готовність застосувати ядерну зброю.

Але гучне публічне лобіювання Зеленського, а потім тихе закулісне укладання угод офіційними особами США, змінило динаміку. Байден і Блінкен провели більшу частину грудня та січня, працюючи над тим, щоб переконати союзників допомогти Україні забезпечити танки та ракети, які його адміністрація місяцями не хотіла відправляти.

До прикладу, помічники Байдена заохочували Нідерланди допомогти Сполученим Штатам створити критично важливі системи ППО. 20 грудня представники Ради національної безпеки зустрілися з високопосадовцями Нідерландів і наголосили на важливості, яку Сполучені Штати надають протиповітряній обороні.

Чого чиновники не знали, так це те, що Сполучені Штати працюють над тим, щоб наступного дня привезти Зеленського до Вашингтона, де Байден оголосить, що він схвалює ракетну батарею Patriot – головний запит України щодо допомоги в захисті від атак Росії цивільної інфраструктури.

Акумулятор потребував пускової установки — в ідеалі, такої, яка вже була в Європі, — тому нідерландські чиновники працювали протягом свят, щоб побачити, як вони можуть допомогти Сполученим Штатам. У січні Байден запросив прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте відвідати Білий дім, і голландці знайшли рішення. Під час візиту Рютте 17 січня він сказав, що Нідерланди нададуть Україні дві пускові установки Patriot Missile і ракети.

Однак Байден зіткнувся з проблемами на інших фронтах. Тоді як Великобританія оголосила про постачання танків в Україну, Німеччина відмовилася надіслати свої власні танки Leopard 2 або дозволити іншим країнам передавати свої власні Leopard — якщо Сполучені Штати не погодяться відправити свої цінні танки M1 Abrams в Україну .

Наприкінці січня Кабінет міністрів Байдена запропонував Сполученим Штатам оголосити про надання танків M1 Abrams, що заспокоїть Німеччину, навіть якщо американські танки не прибудуть щонайменше через кілька місяців. Наступного дня Байден дав добро.

Зараз, коли США готуються надіслати 31 найкращий танк у середньостроковій перспективі, Європа швидко збирає два танкових батальйони Leopard у найближчій перспективі — що еквівалентно щонайменше 70 танкам — і це крок, який може значно змінити баланс сил на полі бою.

Така публічна демонстрація єдності спростовує основну напругу щодо того, як Україні слід зосередити свої ресурси в найближчі місяці.

Протягом місяців Україна витрачала значні ресурси та війська на оборону Бахмута на сході Донбасу. Американські військові аналітики та планувальники стверджують, що нереально одночасно захищати Бахмут і розпочати весняний контрнаступ, щоб відвоювати те, що Сполучені Штати вважають більш критичною територією.

Водночас Зеленський надає Бахмуту символічного значення, заявили двоє високопоставлених чиновників адміністрації, і вважає, що втрата міста буде ударом по моральному духу України. Минулого тижня Зеленський заявив, що ЗСУ “боротимуться стільки, скільки зможуть”, щоб утримати охоплене бойовими діями місто.

Хоча офіційні особи США заявили, що вони поважають Зеленського, який знає, як найкраще згуртувати свою країну, вони висловили занепокоєння, що якщо Україна продовжуватиме воювати всюди, куди Росія надсилає війська, це буде на користь Москві. Натомість вони закликали Україну визначити пріоритети у виборі часу та проведенні весняного контрнаступу, насамперед тому, що Сполучені Штати та Європа тренують українських бійців на складнішій зброї.

“Загалом ми вважаємо, що їм слід приділяти достатньо часу, щоб отримати користь від того, що ми надаємо у вигляді матеріалів і навчання”, — сказав високопоставлений чиновник адміністрації. Якщо Росія візьме Бахмут, сказав чиновник, це “не призведе до будь-яких істотних стратегічних змін на полі бою. Росіяни спробують претендувати на нього, але це крапка на карті, на яку вони витратили надзвичайну кількість крові та ресурсів”.

Крім Бахмута, Зеленський неодноразово об’єднував свою країну для військової кампанії з повернення всієї окупованої Росією України, включаючи Крим, півострів, який Росія анексувала в 2014 році.

Однак представники розвідки США дійшли висновку, що відбити потужно укріплений півострів зараз не під силу українській армії, за словами офіційних осіб, знайомих із цією справою, які говорили на умовах анонімності для обговорення чутливих питань. Ця протверезна оцінка була повторена багатьма комітетами на Капітолійському пагорбі протягом останніх кількох тижнів.

Ця невідповідність між цілями та можливостями викликала занепокоєння в Європі, що конфлікт в Україні триватиме нескінченно довго, перевантажуючи Захід, оскільки він бореться з іншими проблемами, зокрема з високою інфляцією та нестабільними цінами на енергоносії.

На цьому тлі помічники Байдена кажуть, що вони дотримуються найкращого курсу дій: надають Україні можливість повернути собі якомога більше території в найближчі місяці, перш ніж сісти з Путіним за стіл переговорів.

Цим зусиллям сприятимуть надходженню ракет Patriot, пускових установок HIMARS і ряду бронетехніки. Оптимісти бачать шлях, яким Україна зможе запобігти подальшим російським вторгненням на сході, відвоювати території на півдні та змусити Росію домовитися про припинення війни до кінця року.

Але скептики стурбовані тим, що час не на боці України, оскільки Росія кидає на поле бою сотні тисяч нових військ, зкорема засуджених, напередодні очікуваного весняного наступу.

За оцінками західних і українських розвідників, Росія зараз має понад 300 000 військових в Україні, порівняно зі 150 000 на початку вторгнення, з планами додати ще сотні тисяч. Російська кампанія навесні може призвести до того, що сили перекинуться через білоруський кордон і перекриють лінії постачання на заході України, які Київ використовував для посилення своїх військових.

Навіть досвідчені військові експерти бачать широкий спектр можливих результатів у найближчі місяці, підкреслюючи, наскільки нестійкою є ситуація.

“Незрозуміло, чим це закінчиться. Чи завершиться це врегулюванням шляхом переговорів? Чи це затягнеться, і ми побачимо якусь версію заморожених конфліктів, які бачимо деінде?”, – сказав Сет Джонс, директор програми міжнародної безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.