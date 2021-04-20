Про це повідомляє ВВС.
В оновленій інформації для туристів сказано, що пандемія продовжує “створювати безпрецедентні ризики для туристів”.
У Всесвітній організації охорони здоров’я попередили, що світ “наближається до найвищого рівня інфікування”, попри масову програму вакцинації.
В Держдепартаменті пояснили, що обновили інформацію стосовно туристичних поїздок, оскільки змінилися рекомендації Центру по контролю й профілактики захворювань (CDC).
Навіть тим туристам, які збираються в подорож до 20% дозволених країн, рекомендують “переглянути своє рішення”.
Найближчими днями Держдепартамент збирається випустити окремі рекомендації стосовно кожної з країн світу. Всі країни розділять на чотири рівні. Перший рівень – звичайні карантинні обмеження, а четвертий – не рекомендується їхати до країни.
При цьому, звичайні карантинні обмеження рекомендують застосовувати лише у трьох країнах: Макао, Тайвань та Нова Зеландія.
Наразі в CDC рекомендують американцям не їздити до країн, де населення ще не вакцинували проти коронавірусу. Всі громадяни, які прилітають до США, в тому числі американські громадяни, повинні мати негативний результат тесту на коронавірус або ж документацію щодо імунітету.
На сьогодні в 156 країнах світу було зроблено лише 800 мільйонів доз вакцини.
Нагадаємо, у Європейському союзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. Сьогодні Єврокомісія представила розроблений документ – цифровий зелений сертифікат.
- Раніше повідомлялося, що Україна планує видавати міжнародні сертифікати про вакцинації проти коронавірусу. Ніяких інших “імунних паспортів” Україна вводити не планує.
- Європейський комісар з питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон заявив, що сертифікати вакцинації проти COVID-19 для Євросоюзу з’являться вже 15 червня цього року.