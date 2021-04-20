Державний департамент США порекомендував американцям не подорожувати у 80% країн світу у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє ВВС.

В оновленій інформації для туристів сказано, що пандемія продовжує “створювати безпрецедентні ризики для туристів”.

У Всесвітній організації охорони здоров’я попередили, що світ “наближається до найвищого рівня інфікування”, попри масову програму вакцинації.

В Держдепартаменті пояснили, що обновили інформацію стосовно туристичних поїздок, оскільки змінилися рекомендації Центру по контролю й профілактики захворювань (CDC).

Навіть тим туристам, які збираються в подорож до 20% дозволених країн, рекомендують “переглянути своє рішення”.

Найближчими днями Держдепартамент збирається випустити окремі рекомендації стосовно кожної з країн світу. Всі країни розділять на чотири рівні. Перший рівень – звичайні карантинні обмеження, а четвертий – не рекомендується їхати до країни.

При цьому, звичайні карантинні обмеження рекомендують застосовувати лише у трьох країнах: Макао, Тайвань та Нова Зеландія.

Наразі в CDC рекомендують американцям не їздити до країн, де населення ще не вакцинували проти коронавірусу. Всі громадяни, які прилітають до США, в тому числі американські громадяни, повинні мати негативний результат тесту на коронавірус або ж документацію щодо імунітету.

На сьогодні в 156 країнах світу було зроблено лише 800 мільйонів доз вакцини.

Нагадаємо, у Європейському союзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. Сьогодні Єврокомісія представила розроблений документ – цифровий зелений сертифікат.