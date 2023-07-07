Джерело: BBC news
Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив на щоденному брифінгу в Білому домі в п’ятницю, 7 липня:
“Україна зобов’язалася докладати зусиль з розмінування після конфлікту, щоб пом’якшити будь-яку потенційну шкоду цивільному населенню”.
Він додав: “Україна б не використовувала ці боєприпаси в якійсь чужій країні. Вони захищають свою країну”.
Ці боєприпаси викликають суперечки через їхню високу швидкість руйнування. Тобто нерозірвані бомби можуть залишатися на землі роками та, можливо, здетонувати пізніше.
Але Салліван сказав журналістам, що американські касетні боєприпаси мають хороші якісні показники.
За повідомленнями американських ЗМІ, офіційні особи планують відправити в Україну артилерійські снаряди, кожен з яких містить 88 окремих бомб. Їх стрілятимуть із артилерійського озброєння “Гаубиця”, яке вже є на озброєнні української армії.
- Німецька міністерка оборони Анналена Бербок висловилась проти надання Україні касетних боєприпасів.
- За інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів. Офіційно про це буде повідомлено вже сьогодні, 7 липня.
- 6 липня міністр оборони Олексій Резніков провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Сторони зокрема обговорили потреби української армії на фронті.