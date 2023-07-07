США надішлють Україні касетні боєприпаси, що допоможуть в контрнаступі проти російських окупантів.

Джерело: BBC news

Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив на щоденному брифінгу в Білому домі в п’ятницю, 7 липня:

“Україна зобов’язалася докладати зусиль з розмінування після конфлікту, щоб пом’якшити будь-яку потенційну шкоду цивільному населенню”.

Він додав: “Україна б не використовувала ці боєприпаси в якійсь чужій країні. Вони захищають свою країну”.

Ці боєприпаси викликають суперечки через їхню високу швидкість руйнування. Тобто нерозірвані бомби можуть залишатися на землі роками та, можливо, здетонувати пізніше.

Але Салліван сказав журналістам, що американські касетні боєприпаси мають хороші якісні показники.

За повідомленнями американських ЗМІ, офіційні особи планують відправити в Україну артилерійські снаряди, кожен з яких містить 88 окремих бомб. Їх стрілятимуть із артилерійського озброєння “Гаубиця”, яке вже є на озброєнні української армії.