США підтвердили $125 млн допомоги для української енергетики під час зустрічі з представниками G7, організованої держсекретарем США Ентоні Блінкеном та міністром закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі.

Про це повідомляє пресслужба “Енергоатома”.

Зазначено, що 24 січня 2023 року держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі спільно організували та провели зустріч із представниками G7 та іншими ключовими партнерами, щоб підтвердити колективну підтримку енергетичного сектору України.

“Новий пакет допомоги від США на 125 млн доларів включатиме закупівлю високовольтних автотрансформаторів, мобільних газових турбін для підтримки основних комунальних послуг і обладнання для ремонту розподільчих підстанцій”, – коментує пресслужба.

Держсекретар наголосив на незмінній готовності Сполучених Штатів підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. При цьому Блінкен та його колеги повторили свій заклик до Росії – припинити напади на Україну та її енергетичну й опалювальну системи.