Допоки погодні умови не поліпшають, українського контрнаступу не буде, оскільки є ризики, що військова техніка ЗСУ застрягне у болоті.

Про це інформує The New York Times.

Як повідомляється, 43-тя окрема артилерійська бригада готова до контрнаступу. У них був відпочинок, тепер вони отримали належну зброю та боєприпаси. До того ж вдалося замінити старі радянські артилерійські установки на кілька нових німецьких гаубиць. Проте вони не можуть рухатися вперед через болото.

“Доки погода не покращиться, контрнаступу не буде. Техніка застрягне, і що нам тоді робити, якщо почнеться стрілянина?”, – заявив лейтенант бригади на ім’я Сергій.

Лейтенант погодив рішення вивести з поля бою усі нові Panzerhaubitze 2000. Причиною стало побоювання, що під час обстрілу вони не зможуть “втекти” від нього. На минулому тижні одна із таких САУ застрягла у болоті, тож її довелося буксирувати.

Нагадаємо, що 26 квітня головнокомандувач Об’єднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що “українці перебувають у добрій позиції” для контрнаступу проти російських військових.

Раніше глава російської приватної військової компанії “Вагнер” Євгеній Пригожин визнав, що Україна готується до “неминучого” контрнаступу та відправляє добре підготовлені підрозділи до зруйнованого східного міста Бахмут, яке протягом багатьох місяців було головним пунктом боротьби.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав українців та світ не сприймати контрнаступ як “вирішальну битву”, адже це “викривляє картину українських зусиль”.

Натомість, на думку аналітиків Інституту вивчення війни, останні коментарі публічних осіб РФ свідчать про всепоглинаючу тривогу щодо можливого майбутнього українського контрнаступу.