Про це йдеться в офіційній заяві Держсекретаря США Ентоні Блінкена, яка опублікована на сайті Мінфіну США.

За словами Блінкена, разом з іншими союзниками США запроваджують подальші санкції проти російської фінансової системи. Такі заходи – відповідь на дії Росії в Україні.

Відтепер громадянам США заборонено проводити будь-які операції за участі Центробанку РФ, Фонду національного багатства чи міністерства фінансів.

Окрім цього нові обмежувальні заходи торкнуться Російського фонду прямих інвестицій, двох його дочірніх компаній і генерального директора Кирила Дмитрієва. Зазначимо, що цей фонд підконтрольний президенту РФ Володимиру Путіну та його найближчому оточенню.

“Ми вдалися до таких дій, аби порушити здатність Росії використовувати свої міжнародні резерви для підриву впливу наших санкцій, а також аби не дати Росії отримати доступ до її фонду багатства для використання в її поточній війні проти України”, – наголосив Блінкен.

Варто додати, що Російський фонд прямих інвестицій створено у 2011 році за наказом експрезидента РФ Дмитра Медведєва і, на той час прем’єр-міністра Росії, Володимира Путіна.

За офіційними даними мета фонду – інвестиція у низку секторів та залучення прямих інвестицій у Росію. Проте вважається, що завдяки цьому фонду Путін та його найближче оточення просто розкрадають кошти.

Також зауважимо, що генеральний директор фонду Кирил Дмитрієв є одним із близьких соратників Путіна.