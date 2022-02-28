Погоджувальна рада керівників фракцій та груп Парламенту готує звернення Верховної Ради до Європейського Союзу щодо негайного прийняття України до ЄС за спеціальною процедурою.

Про це повідомив народний депутат Дмитро Разумков.

“Сьогодні Верховна Рада провела засідання погоджувальної ради та наразі підготувала ряд надважливих рішень! Перше – звернення від ВР до Євросоюзу щодо негайного прийняття України до ЄС за спеціальною процедурою!” – зауважив Разумков.

Він наголосив, що погоджувальна рада також вирішила звернутися до Генеральної Асамблеї ООН з вимогою виключити Російську Федерацію із Ради Безпеки ООН.

Окрім цього, готується законопроєкт про конфіскацію активів держави-агресора на території України.

Депутат подякував усім фракціям за спільну, консолідовану позицію.