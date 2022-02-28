Про це повідомив народний депутат Дмитро Разумков.
“Сьогодні Верховна Рада провела засідання погоджувальної ради та наразі підготувала ряд надважливих рішень! Перше – звернення від ВР до Євросоюзу щодо негайного прийняття України до ЄС за спеціальною процедурою!” – зауважив Разумков.
Він наголосив, що погоджувальна рада також вирішила звернутися до Генеральної Асамблеї ООН з вимогою виключити Російську Федерацію із Ради Безпеки ООН.
Окрім цього, готується законопроєкт про конфіскацію активів держави-агресора на території України.
Депутат подякував усім фракціям за спільну, консолідовану позицію.
“Дякую всім захисникам України! Продовжуємо працювати. Перемога буде за нами!”, – зазначив Разумков.
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