Про це повідомив народний депутат Дмитро Разумков.

“Сьогодні Верховна Рада провела засідання погоджувальної ради та наразі підготувала ряд надважливих рішень! Перше – звернення від ВР до Євросоюзу щодо негайного прийняття України до ЄС за спеціальною процедурою!” – зауважив Разумков.

Він наголосив, що погоджувальна рада також вирішила звернутися до Генеральної Асамблеї ООН з вимогою виключити Російську Федерацію із Ради Безпеки ООН.

Окрім цього, готується законопроєкт про конфіскацію активів держави-агресора на території України.

Депутат подякував усім фракціям за спільну, консолідовану позицію.

“Дякую всім захисникам України! Продовжуємо працювати. Перемога буде за нами!”, – зазначив Разумков.