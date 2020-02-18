Посольство США в Україні після ескалації бойових дій на Донбасі закликає Росію виконувати взяті на себе в Мінську зобов'язань.

Про це повідомляється на офіційній сторінці дипломатичного представництва в Facebook.

“Ми глибоко стурбовані сьогоднішніми повідомленнями про ескалацію конфлікту на Донбасі і наполегливо закликаємо Росію дотримуватися своїх Мінських та Нормандських зобов’язання“, – сказано в заяві.