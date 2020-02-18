Про це повідомляється на офіційній сторінці дипломатичного представництва в Facebook.

Ми глибоко стурбовані сьогоднішніми повідомленнями про ескалацію конфлікту на Донбасі і наполегливо закликаємо Росію дотримуватися своїх Мінських та Нормандських зобов’язання, сказано в заяві.

  • Сьогодні під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій і здійснили спробу просування через лінію розмежування. В результаті почався бій. Бойові дії відбувалися в Луганській області з самого ранку – поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний (неподалік від Золотого).
  • В результаті бойових дій сьогодні загинув український воїн, троє були поранені і двоє контужені.
  • У Генштабі ЗСУ запевнили, що всі українські позиції після сьогоднішньої атаки окупантів на Донбасі перебувають під контролем військ України.