Про це повідомляється на офіційній сторінці дипломатичного представництва в Facebook.
“Ми глибоко стурбовані сьогоднішніми повідомленнями про ескалацію конфлікту на Донбасі і наполегливо закликаємо Росію дотримуватися своїх Мінських та Нормандських зобов’язання“, – сказано в заяві.
- Сьогодні під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій і здійснили спробу просування через лінію розмежування. В результаті почався бій. Бойові дії відбувалися в Луганській області з самого ранку – поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний (неподалік від Золотого).
- В результаті бойових дій сьогодні загинув український воїн, троє були поранені і двоє контужені.
- У Генштабі ЗСУ запевнили, що всі українські позиції після сьогоднішньої атаки окупантів на Донбасі перебувають під контролем військ України.