Про це повідомляє американська агенція Bloomberg.
Нагадаємо, спілкуючись з журналістами на пресконференції у вівторок, Путін зазначив, що бази в Польщі та Румунії є загрозою для РФ.
Тепер пускові установки протиракетної оборони є в Румунії й скоро будуть у Польщі. А там стоять установки Mk 41, на які можна встановлювати “Томагавки” — це вже не протиракети, а ударні системи, які покриватимуть нашу територію на тисячі кілометрів. Хіба це не загроза для нас?” — наголосив президент Росії.
Після такої заяви у США, задля досягнення порозуміння з Росією та зменшення напруги в Україні, повідомили, що готова обговорити можливість надати Росії перевірити наявність наступальних ракет “Томагавк” в Польщі та Румунії.
Як стверджує Bloomberg, пропозиція має розвіяти перестрахи в Росії, що такі пускові установки можуть використати, щоб завдати удар по РФ.
Однак ця домовленість буде досягнута тільки після узгодження питання з союзниками, зокрема з Польщею та Румунією. Також передбачатиме перевірку західними країнами низки російських баз.
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- Раніше нове опитування YouGov EuroTrack + US висвітлило ставлення американців та громадськості у великих західноєвропейських країнах щодо ситуації в Україні. Воювати за Україну у разі нападу Російської Федерації готові громадяни Данії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки.