Адміністрація Байдена повідомила Кремль, що готова обговорити надання Росії можливості перевірити, чи розміщені на базах НАТО наступальні крилаті ракети "Томагавк" в Румунії та Польщі.

Про це повідомляє американська агенція Bloomberg.

Нагадаємо, спілкуючись з журналістами на пресконференції у вівторок, Путін зазначив, що бази в Польщі та Румунії є загрозою для РФ.

Тепер пускові установки протиракетної оборони є в Румунії й скоро будуть у Польщі. А там стоять установки Mk 41, на які можна встановлювати “Томагавки” — це вже не протиракети, а ударні системи, які покриватимуть нашу територію на тисячі кілометрів. Хіба це не загроза для нас?” — наголосив президент Росії.

Після такої заяви у США, задля досягнення порозуміння з Росією та зменшення напруги в Україні, повідомили, що готова обговорити можливість надати Росії перевірити наявність наступальних ракет “Томагавк” в Польщі та Румунії.

Як стверджує Bloomberg, пропозиція має розвіяти перестрахи в Росії, що такі пускові установки можуть використати, щоб завдати удар по РФ.

Однак ця домовленість буде досягнута тільки після узгодження питання з союзниками, зокрема з Польщею та Румунією. Також передбачатиме перевірку західними країнами низки російських баз.