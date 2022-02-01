У Польщі мають намір спорядити до Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Grom своєї розробки, дрони та різноманітні боєприпаси на тлі можливої збройної агресії Російської Федерації.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Polskie Radio.

“Ми солідарні з нашими сусідами через ту загрозу, яку вони відчувають з боку Росії, але солідарності та цих слів на сьогодні недостатньо. Потрібно перетворити їх на дію. Ось чому ми готові передати оборонну зброю”, – сказав Моравецький.

За його словами, під “оборонним озброєнням” мається на увазі боєприпаси, Grom та різні типи безпілотників, призначені для захисту.

Довідка. PPZR Grom — переносний зенітно-ракетний комплекс польського виробництва. Комплекс складається з ракети в одноразовій пусковій установці, пускового механізму та наземного блоку живлення. Ракета має твердопаливний двигун і інфрачервону голівку самонаведення. Фільтри, що використовуються в оптичній системі, дозволяють відокремити ціль від природних і штучно створених завад. Заявлена відстань стрільби становить понад 6,4 км, а висота ураження цілі – до 4 км. ПЗРК зможуть “дістати” усі основні ударні вертольоти армійської авіації РФ типів Ми-24, Ми-28 та Ка-52, у яких статична стеля польоту на рівні 2-4 км.