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США призначили прокурора для розслідування злочинів РФ проти українців

Генпрокурор США Меррік Гарленд провів зустріч зі своїм колегою з України Андрієм Костіним, під час якої повідомив, що американський уряд призначив прокурора, який буде розслідувати злочини Росії проти українців.

Середа, 19 квітня 2023, 16:05
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Про це інформує пресслужба Мін’юсту США.

Повідомляється, що під час зустрічі генпрокурори обговорили подальші дії стосовно розслідування злочинів Росії, скоєних на території України.

За його словами Гарленда, Мін’юст розглядає можливість направити до посольства США у Києві постійного юридичного консультанта вже цього літа. Відтак, завданням радника буде співпраця з українськими партнерами з укладення цілої низки питань, які стосуються сфери правосуддя.

Також генпрокурор США додав, що оперативна група KleptoCapture, членами якої є прокурори, агенти, аналітики, перекладачі та інші співробітники, продовжує працювати над арештом посібників Кремля та прихильників “російської військової спецоперації”, що підпадають під санкції.

Крім того, Гарленд наголосив, що конфісковані у російських олігархів активи будуть передані Україні для її відновлення.

“Ми зробимо все, що у наших силах, щоб допомогти Україні досягти справедливості для свого народу. Ми обіцяємо працювати стільки, скільки потрібно, щоб зрештою притягнути до відповідальності справжніх злочинців, які вчиняють звірства проти людства на території України”, – резюмував Гарленд.

Зазначимо, що 19 січня 2023 року Європейський парламент схвалив резолюцію про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

“Вітаю ухвалення резолюції Європейським парламентом про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Закликаю всіх наших партнерів підтримати такий трибунал. Росію має бути притягнуто до відповідальності за свою агресивну війну, справедливість має перемогти”, – написав президент Зеленський.

Зауважимо, що за це проголосували 472 депутати, проти – 19, утрималися – 33 депутати Європарламенту.

У прийнятій резолюції євродепутати вимагають притягнути політичне та військове керівництво Росії до відповідальності за злочин агресії проти України.

У Європарламенті заявили, що звірства, вчинені російськими військами в Бучі, Ірпені та багатьох інших українських містах, розкривають жорстокість війни та підкреслюють важливість скоординованих міжнародних дій для притягнення  до відповідальності винних  у скоєних злочинах осіб згідно з міжнародним правом.

Депутати Європарламенту закликають ЄС до співпраці з Україною та міжнародною спільнотою, аби домагатися створення спеціального міжнародного трибуналу для судового переслідування політичного та військового керівництва Росії та її союзників.

Теги: Андрій Костін, війна, генпрокурор США, генпрокурор України, злочини проти людства, зустріч, Меррік Гарленд, підтримка України, прокурор, російські злочини, російсько-українська війна, МКС

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