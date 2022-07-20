У Сполучених Штатах заявили, що, ймовірно, вони зможуть сформувати довгостроковий план створення українських військово-повітряних сил для можливої майбутньої оборони від російського вторгнення.

Про це повідомляє Reuters із покликанням на начальника штабу військово-повітряних сил США генерала Чарльза Брауна.

Завдяки забезпеченню Заходом протиповітряної зброї Україна змогла перешкодити РФ використати свої передові військово-повітряні сили для встановлення панування в небі з моменту початку свого вторгнення.

Водночас Україна також намагалася позбутися залежності від російських літаків. Зокрема, у США раніше запропонували виділити 100 мільйонів доларів на підготовку українських військових пілотів на американських літаках, зокрема F-15 та F-16.

За словами начальника штабу військово-повітряних сил США Чарльза Брауна, перехід від звичної для України радянської системи може бути тривалим, оскільки США мають нові типи літаків. Втім, українці можуть звернутися до союзників із країн НАТО, які мають досвід переходу від авіації радянських часів до західних систем.