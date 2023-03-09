За 2022 рік США та їхні союзники заблокували або конфіскували активи на суму понад 58 мільярдів доларів, що належать або контролюються росіянами, які перебувають під санкціями, оскільки західні уряди продовжують посилювати тиск через вторгнення Кремля в Україну.

Про це інформує CNN.

Вранці 9 березня цільова група російських еліт, довірених осіб та олігархів (REPO) провела своє шосте багатостороннє засідання депутатів, щоб обговорити роботу групи, і пообіцяла “подвоїти” свої зусилля щодо покарання президента Росії Володимира Путіна та його соратників. Цільова група є спільним проєктом США, Австралії, Канади, Німеччини, Італії, Франції, Японії, Великої Британії та Європейської комісії.

“REPO подвоїть зусилля, щоб притягнути Росію до відповідальності за її несправедливу війну, протидіючи спробам Росії підірвати, обійти або уникнути колективних санкцій” — йдеться у спільній заяві, опублікованій після зустрічі.

У повідомленні зазначили, що REPO продовжуватиме виявляти, знаходити та заморожувати активи росіян, які перебувають під санкціями, з метою позбавити Кремль коштів, необхідних йому для ведення незаконної війни.

Робоча група, сформована в березні минулого року, також робить подальші кроки у боротьбі з ухиленням від санкцій, оскільки США та їхні союзники працюють над закладанням проломів у санкційному режимі, який послабив, але не завдав шкоди російській економіці.

Після зустрічі у четвер REPO також випустило спільні глобальні рекомендації, щоб допомогти приватному сектору виявляти та запобігати поширеним методам ухиляння від санкцій, такі як використання членів сім’ї для збереження доступу до активів, що перебувають під санкціями, створення складних структур власності та використання сторонніх юрисдикцій та неправдивої торгової інформації для перевезення підконтрольних товарів, зокрема тих, що підтримують військову машину Кремля.

Оперативна група заблокувала фінансові активи та конфіскувала розкішні яхти, елітну нерухомість і навіть безцінні витвори мистецтва, а офіційні особи США виявили можливе яйце Фаберже з яхти одного російського олігарха, конфіскованої минулого літа.

Понад рік після вторгнення Росії в Україну представники адміністрації Байдена зосереджуються на тому, як усунути прогалини в ухиленні від санкцій — проблема, яка стосується цілої гами супротивників, таких як Китай, і союзників, таких як Туреччина, Індія та Об’єднані Арабські Емірати.