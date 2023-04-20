Про це інформує Bloomberg.

За словами джерел, обізнаних з цим питанням, представники країн G7 обговорюють цю ідею напередодні саміту лідерів у Японії в травні. Основна мета полягає в тому, щоб долучити до тиску країни-члени ЄС. Наразі пропозиція все ще обговорюється і може змінитися.

Зазначається, що підхід, який обговорюється, переверне теперішній режим санкцій – в такому випадку весь експорт буде заборонений, а існуватимуть лише окремі. Зараз же весь експорт дозволений, якщо він не підпадає під санкції.

За даними Bloomberg, якщо ж лідери G7 підтримають цей крок на саміті, необхідно буде узгодити винятки. При цьому, за словами одного зі співрозмовників видання Bloomberg, ймовірно, що ліки і сільськогосподарська продукція, зокрема продукти харчування, не потраплять під санкції.

Проте існують потенційно серйозні перешкоди на шляху до імплементації. Щоб набути чинності в ЄС, нові критерії повинні бути прийняті всіма країнами-членами. Це викличе запеклі дебати, з огляду на негативну реакцію з боку компаній, які досі експортують товари у РФ.

За інформацією Bloomberg, зараз санкції майже вдвічі зменшили вартість експорту країн ЄС та G7 до Росії. За даними моніторингу торговельних даних, товари з Європи, США, Канади та Японії, які досі потрапляють до Росії, оцінюються у 66 млрд доларів.

Члени G7 стурбовані тим, що це занадто велика вигода для економіки держави-агресорки. Особливо тоді, коли Росія знаходить способи обійти санкції через треті країни.

Зокрема, як свідчать дані Trade Data Monitor, Німеччина, Італія та Польща залишаються трьома найбільшими європейськими експортерами товарів до Росії. Серед товарів G7, які можуть найбільше постраждати від санкцій – автомобілі, шоколад, пиво, взуття, квіти та косметика, а також немедичні та несільськогосподарські товари.

Водночас європейські країни далі купують у РФ деякі товари, зокрема паладій, мідь, залізо і нікель. Крім того, майже повна заборона експорту до Росії, може ще більше зблизити Москву з Китаєм у пошуку альтернативних покупців для санкційних товарів.

У Bloomberg зазначили, що посилення торговельних обмежень, ймовірно, стане ключовим питанням на саміті G7. Очікується, що лідери також досягнуть прогресу щодо механізму відстеження російських діамантів через кордони, що в кінцевому підсумку відкриє шлях до обмежень на торгівлю.