Торгівля Швейцарії з Росією в багатьох секторах зупинилася. Однак, на тлі західних санкцій, фармацевтична промисловість експортує більше, ніж будь-коли.

Про це повідомляє Neue Zurcher Zeitung.

Історичним кроком стало те, що Швейцарія наприкінці лютого 2022 року приєдналася до санкцій Євросоюзу проти РФ.

Вже 29 березня Федеральна рада Швейцарії схвалила приєднання країни до десятого пакета санкцій ЄС проти РФ.

Втім експорт фармацевтичної продукції зі Швейцарії до Росії за минулий рік перебував на рекордно високому рівні. Ліки підпадають під категорію “гуманітарних товарів”, на які не поширюються санкції.

Тож нині на фармацевтичну продукцію припадає близько третини загального експорту Швейцарії до РФ. З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну експорт ліків зріс майже на 40%. Загалом країна експортувала до РФ товарів на суму у 2,94 млрд євро за період з березня 2022 року до лютого 2023 року.

Зауважимо, раніше чотирьох банкірів, які допомагали близькому другу президента РФ Володимира Путіна перерахувати мільйони франків через рахунки у швейцарських банках, засудили за недбалість у фінансових операціях.

Водночас Міністерство юстиції Швейцарії відмовилось конфісковувати заморожені російські активи на користь України, оскільки це заборонено конституцією країни.