Про це повідомила прес-служба посольства в Facebook.
“На початку цього місяця США оголосили про збільшення фінансування, пов’язаного з COVID-19 для України, з 15,5 млн доларів до майже 17,3 млн доларів. Ця нова порція фінансування майже на 1,8 млн доларів США спрямована на підтримку діяльності Міжнародної організації з міграції (МОМ) на сході України, допомога внутрішньо переміщеним особам та іншим категоріям населення, ураженим конфліктом”, – сказано в повідомленні.
У посольстві зазначають, що за допомогою фінансування в Україні зможуть запобігти поширенню коронавірусу шляхом підтримки центрів лікування, місць для проходження ізоляції, програм гігієни та охорони здоров’я.
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