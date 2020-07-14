Сполучені Штати Америки майже на 2 мільйони доларів збільшили допомогу Україні в боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомила прес-служба посольства в Facebook.

“На початку цього місяця США оголосили про збільшення фінансування, пов’язаного з COVID-19 для України, з 15,5 млн доларів до майже 17,3 млн доларів. Ця нова порція фінансування майже на 1,8 млн доларів США спрямована на підтримку діяльності Міжнародної організації з міграції (МОМ) на сході України, допомога внутрішньо переміщеним особам та іншим категоріям населення, ураженим конфліктом”, – сказано в повідомленні.

У посольстві зазначають, що за допомогою фінансування в Україні зможуть запобігти поширенню коронавірусу шляхом підтримки центрів лікування, місць для проходження ізоляції, програм гігієни та охорони здоров’я.