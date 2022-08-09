Державний департамент США має намір надати 89 мільйонів доларів на підтримку зусиль з розмінування в Україні, оскільки через війну країна стикається з "однією з найбільших проблем: із протипіхотними мінами та боєприпасами, що не розірвалися" за останні десятиліття.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Допомогу спрямують на фінансування 100 груп розмінування, які працюватимуть “у районах, де є найбільша кількість забруднення” протягом наступного року.

Сполучені Штати забезпечать навчання та обладнання для груп розмінування. Наразі невідомо, де саме проходитиме навчання, але офіційний представник Держдепартаменту заявив, що “це буде територія, яка максимально полегшить українським державним службовцям, українським урядовим саперам пройти це навчання якомога ефективніше та повернутися якомога швидше”.

89 мільйонів доларів підуть не безпосередньо уряду України, а скоріше неурядовим організаціям і підрядникам, які працюють з урядовими командами.

“Ми знаємо, що РФ використовує купу різних типів касетних боєприпасів”, – зазначив посадовець, звернувши увагу на заяву МЗС України про те, що “російські війська навмисно ховали вибухівку в іграшках і блискучих предметах, щоб привернути увагу дітей”.

Він зауважив, що “жахливе використання російськими військами саморобних вибухових пристроїв нагадує тактику ІДІЛ у Сирії”.

Посадовець також послався на оцінку українського уряду про те, що 160 000 квадратних кілометрів території “можуть бути забруднені наземними мінами та боєприпасами, що не розірвалися”, зазначивши, що “це територія приблизно розміром з Вірджинію, Меріленд і Коннектикут разом узяті”.

Однак точні масштаби мінного забруднення визначити важко, оскільки триває війна з РФ.