Джерело: Aljazeera
“Відновлення – це закладення фундаменту для процвітання України як безпечної, незалежної країни, повністю інтегрованої з Європою, пов’язаної з ринками по всьому світу”, – сказав Блінкен на конференції з відновлення України у Лондоні.
“За підтримки Конгресу США ми надамо понад 1,3 мільярда доларів додаткової допомоги, щоб допомогти Україні досягти цієї мети”.
Блінкен додав, що нова допомога доповнюється до понад 20 мільярдів доларів допомоги, яку США вже надали Україні.
- Відкриваючи конференцію з відновлення України у Лондоні, британський прем’єр-міністр Ріші Сунак сказав, що Україна є інвестиційною можливістю.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час Конференції з відновлення України у Лондоні розповів, яку допомогу отримає Українська держава від своїх союзників та міжнародних організацій.
- Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав Захід зосередитись на “забезпеченні перемоги України” та надати винищувачі F-16.