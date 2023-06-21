Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні понад 1,3 мільярда доларів допомоги на капітальний ремонт енергетичної мережі та модернізацію інфраструктури.

Джерело: Aljazeera

“Відновлення – це закладення фундаменту для процвітання України як безпечної, незалежної країни, повністю інтегрованої з Європою, пов’язаної з ринками по всьому світу”, – сказав Блінкен на конференції з відновлення України у Лондоні.

“За підтримки Конгресу США ми надамо понад 1,3 мільярда доларів додаткової допомоги, щоб допомогти Україні досягти цієї мети”.

Блінкен додав, що нова допомога доповнюється до понад 20 мільярдів доларів допомоги, яку США вже надали Україні.