Посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор звернувся до Постійного ради ОБСЄ в зв'язку з триваючою агресією Росії по відношенню до України.

Текст заяви опублікований на сайті ОБСЄ.

Гілмор наголосив, що конфлікт на сході України не є “внутрішнім”, і відповідальність за нього лежить виключно на РФ.

“Справа в тому, що так звані “довірені особи” у контрольованій Росією Східній Україні не існували б без прямої підтримки з боку Москви. […] Як ми бачили на засіданні Постійної ради минулого тижня, Росія піде на все, щоб перекласти провину за цей конфлікт на Україну та інші держави-учасники. Повна відповідальність за цей конфлікт лежить на Кремлі. […] Ані Сполучені Штати, ані Україна, ані будь-який іншої член Постійної ради не несуть відповідальності за конфлікт на сході України або за окупацію і передбачувану анексію Криму”, — заявив посол.

Він нагадав, що Росія “почала кампанію з підриву дипломатичних процесів, управління і територіальної цілісності” шість років тому, і весь цей час “розпалювала конфлікт на сході України, загрожуючи життю місцевого населення і руйнуючи критично важливу інфраструктуру”.

Гілмор вказав на те, що зараз російська агресія по відношенню до України, незважаючи на пандемію COVID-19 “не слабшає”.

Посол США в ОБСЄ заявив, що США відкидають твердження Росії про те, що Москва поліпшила життя кримських татар і інших українців, які проживають в окупованому Росією Криму.

Він наголосив і на тому, що сьогодні Росія продовжує репресії щодо релігійних меншин в Криму, а також призовну компанію на півострові, порушуючи міжнародне право.

Підводячи підсумки, Гілмор підкреслив, що США виступає за продовження санкцій відносно Росії до тих пір, поки війна на Донбасі не припиниться, а Кримський півострів не буде звільнений.