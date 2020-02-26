Президент США Дональд Трамп прийняв рішення на рік продовжити антиросійські санкції за анексію півострова Крим Російською Федерацією.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому.

У рішенні сказано, що дії і політика уряду Росії представляють незвичайну і надзвичайну загрозу нацбезпеці і зовнішній політиці США.

“Дії і політика осіб, що підривають демократичні процеси й інститути в Україні; загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету й територіальній цілісності; сприяють незаконному привласненню її активів, а також дії та політика уряду РФ, включаючи анексію Криму і застосування сили в Україні, продовжують представляти незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США. Тому я визначив, що необхідно продовжувати надзвичайний стан, оголошений в указі 13660 у зв’язку із (подіями) в Україні”, – йдеться в повідомленні.

Ця “надзвичайна” ситуація залишиться в силі після 6 березня 2020 року, так як Трамп прийняв рішення продовжити її на рік.

Варто нагадати, що перший указ №13660 про введення санкції проти РФ через Крим було підписано президентом США Бараком Обамою 6 березня 2014 року.