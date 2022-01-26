Про це Блінкен повідомив під час пресконференції у Вашингтоні.
Держескретар наголосив, що європейські союзники та партнери США наразі “роблять те саме”. Тому він має намір найближчим часом провести дискусію з Конгресом Сполучених Штатів.
“Ми знаємо, що ця криза впливає на економіку та фінансову систему України. І так само, як ми зміцнюємо безпеку України, ми також вивчаємо можливості підтримки її економіки, додатково до значної підтримки, яку ми вже надаємо”, – заявив Блінкен.
На яку суму зможе сподіватися Україна очільник Держдепартаменту не уточнював. Проте зазначив, що США й надалі забезпечуватимуть доставлення партій військової підтримки.
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