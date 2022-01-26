Про це повідомляє In time Ukraine.
За словами Єрмака, дипломати проводили на зустрічі “аудит” мінських домовленостей та узгодили фінальне комюніке про безумовне дотримання перемир’я. Також у сторін є розбіжності щодо трактування “Мінську”, але є бажання працювати над ними.
“Я думаю, що всі сторони зробили висновки, щоб за два тижні прийти зі своїми пропозиціями. Я думаю, що всі зацікавлені, що за два тижні у нас була продуктивна дискусія і були результати”, – заявив Єрмак.
Наступна зустріч представників України, Росії, Франції та Німеччини має відбутися у Берліні через 2 тижні. Очільник Офісу Президента зазначив, що головним пріоритетом для обговорень з боку України є деескалація на кордоні.
“Ми приїхали сюди відстоювати українські інтереси, а провокації покликані для того, аби зірвати мирний процес. Однак позиція президента, та наша зокрема, принципова”, – резюмував глава ОП.
Паралельно з тим, заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак під час власного брифінгу заявив, що що для проведення наступної зустрічі необхідно визначитись із правовим статусом ОРДЛО.
“Щойно буде виконано підсумки попереднього саміту, можна говорити про наступне. Йдеться про правові аспекти особливого статусу Донбасу, і наступна зустріч має бути присвячена питанню підготовки виборів представників окремих регіонів Донбасу”, – зазначив Козак.
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