Про це повідомляє In time Ukraine.

За словами Єрмака, дипломати проводили на зустрічі “аудит” мінських домовленостей та узгодили фінальне комюніке про безумовне дотримання перемир’я. Також у сторін є розбіжності щодо трактування “Мінську”, але є бажання працювати над ними.

“Я думаю, що всі сторони зробили висновки, щоб за два тижні прийти зі своїми пропозиціями. Я думаю, що всі зацікавлені, що за два тижні у нас була продуктивна дискусія і були результати”, – заявив Єрмак.

Наступна зустріч представників України, Росії, Франції та Німеччини має відбутися у Берліні через 2 тижні. Очільник Офісу Президента зазначив, що головним пріоритетом для обговорень з боку України є деескалація на кордоні.

“Ми приїхали сюди відстоювати українські інтереси, а провокації покликані для того, аби зірвати мирний процес. Однак позиція президента, та наша зокрема, принципова”, – резюмував глава ОП.

Паралельно з тим, заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак під час власного брифінгу заявив, що що для проведення наступної зустрічі необхідно визначитись із правовим статусом ОРДЛО.