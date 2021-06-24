США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.

Про це в коментарі Fox News повідомив офіційний представник Пентагону.

Планується, що американські військовослужбовці допомагатимуть турецьким силам в охороні аеропорту Кабула. Очікується, що вони пробудуть в Афганістані до кінця вересня, поки Туреччина готується до постійної присутності своїх військових в критично важливому вузлі.

За словами генерала Марка Міллі, очільника Об’єднаного комітету начальників штабів, США наразі офіційно не домовилися з урядом Туреччини щодо безпекового аспекту в аеропорті.

До цього військова присутність США на летовищі вважалася критично важливою для захисту дипломатів, які залишилися в Афганістані.

Частину з 650 військових спорядять охороняти та забезпечувати захист дипломатів та інших службовців американських посольств.

Наразі в Пентагоні розраховують, що більша частина американського військового контингенту залишить Афганістан протягом наступних двох тижнів. При цьому, графік виведення військ може змінитися, якщо Талібан буде занадто активним чи виникнуть інші непередбачувані ситуації.

Президент Афганістану вважає, що їх військові можуть утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу “Талібану” в рамках мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

Білий дім підтвердив, що американські війська розпочали процес виходу з Афганістану і що Пентагон активно розгорнув додаткові війська та військову техніку для захисту сил у регіоні. До цього американські військові вже спорядили з Афганістану приблизно 60 вантажів C-17 Globemaster, понад 1300 одиниць техніки. США передали один об’єкт афганським військовим. Центральне командування підрахувало, що США завершили від 2% до 6% процесу виведення.