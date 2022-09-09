Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти іранської компанії Safiran, яку звинуватили в координації військових польотів між Іраном та РФ для транспортування іранських безпілотних літальних апаратів до Росії, а також проти трьох інших компанії, які брали участь у виробництві іранських безпілотників й керівного директора однієї з них.

Про це йдеться у повідомленні сайті Міністерства фінансів США.

До санаційного списку потрапили компанії, що були причетні до дослідження, розробки, виробництва й закупівлі іранських безпілотних літальних апаратів: Safiran Airport Services (Safiran), Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) та Baharestan Kish Company.

Крім того, до санкційного списку потрапив директор Baharestan Kish Company Рехматолла Хейдарі.

“Росія робить дедалі відчайдушніший вибір, щоб продовжувати неспровоковану широкомасштабну війну проти України, особливо в умовах наших безпрецедентних санкцій і експортного контролю”, – заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Також він додав, що Сполучені Штати віддані суворому дотриманню санкцій проти Росії та Ірану та притягненню до відповідальності Ірану та тих, хто підтримує повномасштабну війну Росії проти України.

Ці санкції передбачають блокування всіх активів на території США. Крім того, заборонено здійснювати будь-які операції з цими підприємствами громадянам і жителям США.

“Внаслідок санкцій все майно та інтереси у власності фізичних та юридичних осіб, які перебувають у Сполучених Штатах або у володінні або під контролем осіб США, мають бути заблоковані та передані в Управління контролю за іноземними активами (OFAC). Норми OFAC загалом забороняють будь-які операції особам із США або в межах Сполучених Штатів, які стосуються власності підсанкційних або визначених осіб”, – йдеться у повідомленні міністерства фінансів США.

Заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон наголосив, що США без вагань будуть націлюватися на виробників і постачальників, які сприяють Ірану та його програмі безпілотників, а також США ще більше будуть демонструвати рішучість продовжувати переслідувати тих, хто підтримує терористів, які дестабілізують Близький Схід.