Про це йдеться на сайті міністерства фінансів США.

У відомстві зазначили, що ці компанії забезпечують продаж і доставлення тисяч аерокосмічних компонентів, зокрема деталей для БПЛА, Іранській авіаційній промисловій компанії (HESA).

HESA бере участь у виробництві БПЛА Shahed-136, які Іран використовував для нападу на нафтові танкери та експортував до Росії для атак по території України. У Мінфіні США наголосили, що це рішення ухвалено з урахуванням інформації щодо компонентів цих дронів, наданої Україною.

“Іран безпосередньо причетний до жертв серед українського цивільного населення внаслідок використання Росією іранських БПЛА в Україні”, – заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Отже, санкції застосовано до компаній Hangzhou Fuyang Koto Machinery Co., Ltd (Koto Machinery), Raven International Trade Limited (Raven), Guilin Alpha Rubber & Plastics Technology Co., Ltd (Guilin Alpha), S&C Trade PTY Co., Ltd (S&C Trade), Shenzhen Caspro Technology Co., Ltd (Caspro).

Усе майно зазначених компаній, яке перебуває у США, у володінні або під контролем громадян США, буде заблоковано. Крім того, блокуються будь-які організації, які прямо чи опосередковано належать цим компаніям на 50 або більше відсотків. Забороняються всі транзакції, які здійснюються особами США або в межах Сполучених Штатів (включаючи транзакції через Сполучені Штати), що стосуються будь-якої власності чи інтересів у власності вказаних осіб.

“Сполучені Штати продовжуватимуть боротися з глобальними іранськими закупівельними мережами, які постачають Росії смертоносні БПЛА для використання в її незаконній війні в Україні”, – наголосив Браян Нельсон.