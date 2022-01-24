Сполучені Штати Америки знаходяться на завершальній стадії визначення конкретних військових частин, які вона хоче відправити до Східної Європи. Адміністрація президента Джозефа Байдена водночас складає військові накази для стримання агресивних дій Росії.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Джозеф Байден обговорював варіанти збільшення чисельності американських військ у країнах Балтії та Східній Європі ще у суботу, 22 січня. Проте остаточно рішення ще не ухвалено.

Планується, що відправлення військового підкріпленні відбувається для забезпечення стримування та заспокоєння союзників. В одному із варіантів розглядається можливість перекидання від однієї до п’яти тисяч військовослужбовців. В адміністрації наголосили, що крім підтримки партнерів це робиться для того, щоб вони могли допомогти вивести американських громадян, якщо це буде необхідно.