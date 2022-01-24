Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Джозеф Байден обговорював варіанти збільшення чисельності американських військ у країнах Балтії та Східній Європі ще у суботу, 22 січня. Проте остаточно рішення ще не ухвалено.
Планується, що відправлення військового підкріпленні відбувається для забезпечення стримування та заспокоєння союзників. В одному із варіантів розглядається можливість перекидання від однієї до п’яти тисяч військовослужбовців. В адміністрації наголосили, що крім підтримки партнерів це робиться для того, щоб вони могли допомогти вивести американських громадян, якщо це буде необхідно.
- Нагадаємо, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив Кремль, що будь-який конфлікт в Україні може стати “новою Чечнею”. За його словами, розвідні дані щодо можливого вторгнення досить похмурі.
- Також НАТО заявили, що переводять свої сили у стан готовності та посилюють Східну Європу додатковими кораблями та винищувачами. Таке рішення було прийнято через дії Росії, яка продовжує нарощувати військову діяльність уздовж кордонів України.
- Президент України Володимир Зеленський вирішив провести термінове засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО). Воно пройде уже сьогодні, 24 січня, в Офісі президента України.