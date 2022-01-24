Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Джозеф Байден обговорював варіанти збільшення чисельності американських військ у країнах Балтії та Східній Європі ще у суботу, 22 січня. Проте остаточно рішення ще не ухвалено.

Планується, що відправлення військового підкріпленні відбувається для забезпечення стримування та заспокоєння союзників. В одному із варіантів розглядається можливість перекидання від однієї до п’яти тисяч військовослужбовців. В адміністрації наголосили, що крім підтримки партнерів це робиться для того, щоб вони могли допомогти вивести американських громадян, якщо це буде необхідно.