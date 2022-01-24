Про це повідомляє британське видання Reuters.
На запитання чи вважає він, що Росія нападе на Україну додав, що “розвідка досить похмура щодо цього”. Проте він зауважив, що цієї війни може і не бути. Джонсон зазначив, що Велика Британія має чітко дати зрозуміти Кремлю, Росії, що це буде катастрофічний крок.
“Нам також необхідно подолати повідомлення про те, що вторгнення в Україну з точки зору Росії буде болісною, насильницькою та кривавою справою, і я думаю, що дуже важливо, щоб люди в Росії розуміли, що це може бути нова Чечня”, — додав він.
- Також НАТО заявили, що переводять свої сили у стан готовності та посилюють Східну Європу додатковими кораблями та винищувачами. Таке рішення було прийнято через дії Росії, яка продовжує нарощувати військову діяльність уздовж кордонів України.
- Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені заявив, що уряд Ірландії неабияк занепокоєний планами Росії провести військові навчання біля південного узбережжя країни.
- Раніше Північноатлантичний Альянс (НАТО) оголосив про проведення масштабних навчань під назвою Neptune Strike ’22. Їх вирішили організувати через можливу ескалацію між Україною та Росією на тлі загострення відносин Заходу і Кремля.
- Також повідомлялось, що прем’єр-міністр Болгарії Кіріл Пєтков відповів Росії на її вимогу вивести війська НАТО із території країни.