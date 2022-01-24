Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив Кремль, що будь-який конфлікт в Україні може стати "новою Чечнею". За його словами, розвідні дані щодо можливого вторгнення досить похмурі.

Про це повідомляє британське видання Reuters.

На запитання чи вважає він, що Росія нападе на Україну додав, що “розвідка досить похмура щодо цього”. Проте він зауважив, що цієї війни може і не бути. Джонсон зазначив, що Велика Британія має чітко дати зрозуміти Кремлю, Росії, що це буде катастрофічний крок.