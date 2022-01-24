Про це повідомляє британське видання Reuters.

На запитання чи вважає він, що Росія нападе на Україну додав, що “розвідка досить похмура щодо цього”. Проте він зауважив, що цієї війни може і не бути. Джонсон зазначив, що Велика Британія має чітко дати зрозуміти Кремлю, Росії, що це буде катастрофічний крок.

“Нам також необхідно подолати повідомлення про те, що вторгнення в Україну з точки зору Росії буде болісною, насильницькою та кривавою справою, і я думаю, що дуже важливо, щоб люди в Росії розуміли, що це може бути нова Чечня”, — додав він.