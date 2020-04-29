Про це повідомили в прес-службі Апарату Верховної Ради України.

Раніше заступник глави фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук анонсувала, що позачергове засідання парламенту може відбутися в четвер, 30 квітня.

29 квітня голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту на 13:30 год наступного дня.

Повідомляється, що засідання скликано у зв’язку з вимогою 159 народних депутатів.

Під час позачергового засідання парламентом будуть розглянуті такі питання:

Про ратифікацію Договору між Україною та Аргентинською Республікою про видачу правопорушників (реєстр. № 0022).

Про ратифікацію Договору між Україною та Аргентинською Республікою про передачу засуджених осіб (реєстр. № 0023).

Про ратифікацію Доroвору між Україною та Аргентинською Республікою про взаємну правову допомогу у кримінальних справах (реєстр. № 0024).

Про ратифікацію Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) (реєстр. № 0028)

Про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння хрестоцвітих та інших олійних або прядильних культур та Схеми сортової сертифікації насіння цукрових і кормових буряків Організації економічного співробітництва і розвитку (реєстр. № 0029)

Про ратифікацію Доroвора між Україною і Республікою Казахстан про екстрадицію (реєстр. № 0030)

Про ратифікацію Договору між Україною і Республікою Казахстан про правову допомогу у кримінальних справах (реєстр. № 0031)

Про приєднання України до Міжамериканської конвенції про виконання кримінальних покарань за кордоном (реєстр. № 0033)

Про приєднання України до Другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року (реєстр. № 0036)

Про внесення змін до статті 225 Виборчого кодексу України (щодо розміру грошової застави) (реєстр. № 2769)

Про Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України, незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і окупації окремих районів Донецької та Луганської областей, політичних репресій проти громадян України та звільнення політичних в’язнів — громадян України (реєстр. № 3068)

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування доходів медичних працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (COVID-19) (реєстр. № 3329)

Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії (реєстр. № 2386)

Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів в місті Ічня (Чернігівська обл.), Калинівка (Вінницька обл.), Балаклея (Харківська обл.), Сватове (Луганська обл.), Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) в період з 2014 по 2018 роки (реєстр. № 3384)

Про внесення змін до Закону України “Про Антимонопольний комітет України” та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антімонопольноro комітету (реєстр. № 3132)

Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у засобах масової інформації фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України” (реєстр. № 3400)

Про пропозицію народних депутатів України щодо застосування особливої ​​процедури розгляду законопроєктів у II читанні, передбаченої статтею 119-1 Регламенту Верховної Ради України, при розгляді в другому читанні проєкту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності (реєстр . № 2 571-д).

Також з ініціативи Разумкова о 12:00 годині 30 квітня відбудеться Погоджувальна рада депутатських фракцій (депутатських груп). Трансляція буде доступна Youtube-каналі парламенту.