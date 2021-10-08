Про це повідомив Нобелівський комітет.

“Норвезький Нобелівський комітет прийняв рішення вручити Нобелівську премію миру 2021 року Марії Рессі та Дмитру Муратову за їхні зусилля щодо захисту свободи вираження поглядів, що є передумовою демократії та міцного миру”, – йдеться в повідомленні.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021

Зазначається, що Марія Ресса використовує свободу слова, щоб викрити зловживання владою, насильство і наростальний авторитаризм у своїй рідній країні, на Філіппінах.

У 2012 році вона стала співзасновником Rappler, цифрової медіакомпанії для журналістських розслідувань, яку вона досі очолює. Як журналістка і генеральна директорка Rappler, Ресса зарекомендувала себе як безстрашна захисниця свободи слова.

Водночас Дмитро Муратов протягом десятиліть захищав свободу слова в Росії в усе складніших умовах. У 1993 році він був одним із засновників незалежної газети “Нова газета” і був її головним редактором в цілому 24 роки.

“Нова газета” – на сьогодні найбільш незалежна газета в Росії, з принципово критичним ставленням до влади. Заснована на фактах журналістика і професійна чесність зробили газету важливим джерелом інформації про критичні аспекти російського суспільства, які рідко згадуються в інших ЗМІ.

З моменту свого створення в 1993 році “Нова газета” публікувала критичні статті на найрізноманітніші теми – від корупції, насильства з боку поліції, незаконних арештів, фальсифікації результатів виборів і “фабрик тролів” до використання російських збройних сил як в Росії, так і за її межами.

З моменту заснування газети були вбиті шестеро журналістів, в тому числі Анна Політковська, яка написала статтю, яка відкрила правду про війну в Чечні. Попри вбивства і погрози, головний редактор Муратов не став відмовлятися від незалежної політики газети. Він послідовно відстоював право журналістів писати, про що завгодно, за умови, що інформація відповідає професійним і етичним стандартам журналістики.