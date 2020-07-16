Стало відомо ім’я військового, який загинув 13 липня в районі Зайцевого

Covid-19 Україна

оновлено 16.07.2020 о 12:02

Всього:

56455(+848)

Хворіють:

26079(+848)

Вилікувались:

28931(+800)

Померло:

1445(+18)

13:41 Авто героїв фільму «Одного разу в Голлівуді» виставлять на аукціон
Ексклюзив
13:38 Під ОПУ проходить фінмайдан валютних позичальників: фото
13:38 На дев’яти пляжах Києва дозволили купатися: список
13:35 Водія засудили до 6 років в’язниці за смертельне ДТП
13:15 У Франції вводять масковий режим в закритих приміщеннях
12:53 МВС Польщі назвало винного в пранку над Дудою
12:36 Роман-приквел до «Великого Гетсбі» вийде в наступному році
Ексклюзив
12:27 Нардеп від «Слуги народу» обговорювала в Раді перспективи «Майбаху» – «партії Авакова і Бені»
12:25 Київ та сім областей не готові до послаблення карантину, – МОЗ
12:06 Коаліція «слуг» і ОПЗЖ зруйнувала міжнародну підтримку України, – Порошенко
12:02 Трамп планує зустрітися з Кім Чен Ином перед президентськими виборами
Партнерський матеріал
11:53 Retail Digital Day – перша безкоштовна онлайн-конференція з просування ритейл бізнесу в Інтернеті
11:49 Каньє Вест подав заявку на участь у виборах президента США
11:27 Трамп змінив голову передвиборного штабу за три місяці до виборів
11:25 Мадонна і Гай Річі зустрілися вперше за 12 років
11:17 У мережі з'явився трейлер фільму про інтернет-мем – жабеня Пепе
11:05 Як проходить мітинг проти мовного законопроєкту Бужанського – фоторепортаж
10:52 У Києві зафіксували 116 нових випадків захворювання на COVID-19
10:47 Геращенко викликала «слугу народу» Бужанського на мовну «дуель»
10:18 Рада розгляне зміни до Виборчого кодексу і кадрові призначення: трансляція
10:15 У потягах до Києва і назад продаватимуть квитки на всі місця
09:34 У Туреччині розбився розвідувальний літак, семеро загиблих
09:29 У Києві поліція затримала автомобіль із обладнанням для мітингу на захист української мови
08:32 Болгарія дозволила українцям в’їзд без обсервації та тестів на COVID-19
08:19 16 липня на заході України прогнозуються дощі
08:07 Сьогодні під Радою відбудеться мітинг на захист української мови
07:35 Українські захисники на Донбасі знищили двох окупантів
02:31 The Rolling Stones представили раніше неопубліковану пісню Criss Cross

Стало відомо ім’я військового, який загинув 13 липня в районі Зайцевого

13 липня в районі Зайцеве на Донбасі загинув морський піхотинець Дмитро Красногрудь.

Четвер, 16 липня 2020, 13:04

Про це йдеться у Facebook Військово-морських сил.

Дмитро Красногрудь загинув під час виконання бойового завдання.

“Командування, весь особовий склад Військово-морських Сил Збройних сил України глибоко сумують і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким військовослужбовця”, – йдеться в повідомленні.

У 35-й окремій бригаді морської піхоти додали, що лейтенант червоногруді отримав численні осколкові поранення в результаті спрацьовування невідомого вибухового пристрою.

Красногрудь був командиром розвідувального взводу окремого батальйону бригади морської піхоти; 1978 року народження.

facebook.com/35obrmp

Теги: загиблий, Війна на Донбасі, загиблий

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись