Стало відомо ім’я військового, який загинув 13 липня в районі Зайцевого

13 липня в районі Зайцеве на Донбасі загинув морський піхотинець Дмитро Красногрудь.

Про це йдеться у Facebook Військово-морських сил.

Дмитро Красногрудь загинув під час виконання бойового завдання.

“Командування, весь особовий склад Військово-морських Сил Збройних сил України глибоко сумують і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким військовослужбовця”, – йдеться в повідомленні.

У 35-й окремій бригаді морської піхоти додали, що лейтенант червоногруді отримав численні осколкові поранення в результаті спрацьовування невідомого вибухового пристрою.

Красногрудь був командиром розвідувального взводу окремого батальйону бригади морської піхоти; 1978 року народження.