Стало відомо ім’я військового, який загинув 13 липня в районі Зайцевого

Про це йдеться у Facebook Військово-морських сил.
Дмитро Красногрудь загинув під час виконання бойового завдання.
“Командування, весь особовий склад Військово-морських Сил Збройних сил України глибоко сумують і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким військовослужбовця”, – йдеться в повідомленні.
У 35-й окремій бригаді морської піхоти додали, що лейтенант червоногруді отримав численні осколкові поранення в результаті спрацьовування невідомого вибухового пристрою.
Красногрудь був командиром розвідувального взводу окремого батальйону бригади морської піхоти; 1978 року народження.
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